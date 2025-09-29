PP y BNG llevan al Pleno de A Coruña las dudas sobre el Mundial 2030

El Pleno municipal del próximo jueves tendrá como protagonista la candidatura coruñesa para ser sede del Mundial 2030. Tanto el BNG como el PP han anunciado sendas preguntas orales dirigidas al Gobierno local, centradas en la falta de transparencia y retrasos en torno al proyecto del estadio de Riazor.

El PP alerta de la «inacción alarmante» del Gobierno municipal y preguntará en el pleno sobre cuándo tiene previsto licitar el contrato para redactar el proyecto de la reforma de Riazor, ya que considera que va «con mucho retraso». Los populares recuerdan que Rey anunció en diciembre de 2024 que ya contaba con la financiación, sin haberla concretado hasta ahora, por lo que exigen que aclare la aportación de cada administración y del inversor privado. «Hay dudas sobre si el Gobierno municipal será capaz de gestionar este proyecto porque ya ha demostrado su falta de capacidad para sacar adelante proyectos de envergadura», añaden.

El concejal del BNG, David Soto, reclamará información sobre cuestiones clave como la financiación, los plazos de la ampliación de Riazor y la inversión privada: «El Gobierno local está actuando con una absoluta falta de transferencia», denunció Soto, recordando que ni la oposición ni el Deportivo, principal usuario del estadio, han recibido datos concretos. «Tenemos derecho a la información, nosotros y la ciudadanía», señala.