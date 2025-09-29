El punk coruñés reunido revive en la Mardi
Una selección de integrantes de bandas históricas del punk coruñés como Radio Océano, Los Eskizos o Viuda Gómez e Hijos, se reunieron ayer en Mardi Gras, en el festival Noites do Porto, como Océano Eskizo. Subió a cantar con ellos Nuno Pico, de Grande Amore.
