El punk coruñés reunido revive en la Mardi

ANDREA SÁNCHEZ

El punk coruñés reunido revive en la Mardi | ANDREA SÁNCHEZ

Una selección de integrantes de bandas históricas del punk coruñés como Radio Océano, Los Eskizos o Viuda Gómez e Hijos, se reunieron ayer en Mardi Gras, en el festival Noites do Porto, como Océano Eskizo. Subió a cantar con ellos Nuno Pico, de Grande Amore.

