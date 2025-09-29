Rescatado en Pedralonga tras quedar atrapado en un coche accidentado en el acceso a Alfonso Molina de madrugada

Un accidente de tráfico ocurrido este lunes de madrugada en el acceso a la avenida de Alfonso Molina a la altura de Pedralonga deja un herido que tuvo que ser rescatado por los bomberos de A Coruña al quedar atrapado en el interior del vehículo. Los hechos ocurrieron minutos antes de las 01.10 horas al salirse un turismo de la vía en una curva de acceso a Alfonso Molina en Pedralonga.

Los bomberos recibieron el aviso de un accidente de tráfico con personas atrapadas y acudieron al lugar, donde se había registrado una salida de vía en la curva de acceso a Alfonso Molina, en sentido entrada a la ciudad. Explican los bomberos que el coche estaba volcado y en el exterior del turismo se encontraba el conductor, ileso. Dentro del automóvil se encontraba su hermano, atrapado de cintura para abajo, con un pilar del vehículo encima, según describen los efectivos de emergencias, que lograron liberar al chico para su traslado a una camilla y su evacuación al Hospital de A Coruña en una ambulancia medicalizada del 061, según informan los bomberos, que informan también de que el herido estaba consciente y presentaba diversos traumatismos y heridas.

Al lugar de este accidente acudieron también efectivos del 092 y de la Guardia Civil de Tráfico para regular la circulación durante la intervención de los servicios de emergencias.