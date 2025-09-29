Roberto Pereira, jefe de Salvamento Marítimo en A Coruña: «En verano atendemos más emergencias pero de menos entidad que en invierno»

Roberto Pereira es el jefe de Salvamento Marítimo del Centro de Coordinación de Salvamento de A Coruña. Aunque nació en León, toda su vida ha estado ligada al mar —ya su padre era marino militar—, primero como estudiante en A Coruña, después como trabajador en barcos noruegos, navegando por el mundo a bordo de petroleros, gaseros y quimiqueros. Fue en 1996 cuando ya siendo capitán, aprobó la oposición de Salvamento Marítimo y empezó un periplo de varios años para poder regresar a A Coruña donde está de jefe desde 2020. Explica que no hay compañeros que lleven muchos años aquí porque la torre de control acaba de cumplir treinta y porque es un destino ansiado por los funcionarios, así que es necesario bregarse en puertos más lejanos para poder regresar.

«Cuando yo empecé había muy pocas torres de control marítimo, ahora hay veinte en toda la costa española y un centro nacional en Madrid», explica Pereira, que ha visto cómo las nuevas tecnologías han redundado en la seguridad de las embarcaciones y de sus tripulantes. Destaca varios puntos clave en la historia del puerto coruñés, el Prestige, que derivó en un aumento sustancial de medios para el Salvamento Marítimo, pasando de cuatro a once helicópteros; la entrada en funcionamiento del puerto exterior, que incrementó el tráfico de mercancías y, en los últimos cinco años, el auge de los cruceros. En los últimos diez años el gran salto de calidad en el Salvamento Marítimo ha venido de la mano de la tecnología. «Antes cuando tenías un barco navegando lo podías identificar por el radar pero no sabías qué barco era si no lo llamabas. Ahora, con los sistemas electrónicos modernos toda esa información llega a los centros sin hablar con el barco. Eso aporta seguridad», sentencia Pereira, que apunta a que el peor mes para su trabajo es diciembre, porque las intervenciones que suelen hacer son más graves. «En verano atendemos muchas emergencias, pero suelen ser de embarcaciones deportivas y de poco peligro, en invierno las intervenciones suelen ser de más entidad, con pesqueros o mercantes», explica Pereira. «Cualquier mariscador hoy en día lleva un traje de neopreno, se usan mucho más chalecos salvavidas, cuentan con equipos electrónicos. Se ha mejorado un montón», dice este veterano del puerto.

Como Roberto Pereira, otros trabajadores veteranos del puerto de A Coruña nos han relatado sus experiencias en diferentes profesiones que conviven en las instalaciones portuarias y su perspectiva sobre la evolución de la terminal coruñesa y sus tareas a lo largo de los últimos años.

Sonia Revert nos ha contado que hace 38 años empezó a trabajar en el Puerto de A Coruña de mano de su abuela. Su ilusión era comprarse un coche de segunda mano, así que, necesitaba un trabajo de verano que, con el paso de los meses, se convirtió en su negocio y opción de vida. Revert, que fue presidenta de la Asociación de Subastadores de Pescado y Marisco de A Coruña, reconoce que no es que le encantase el trabajo en el muelle, pero a los 21 años ganaba para sus cosas y se quedó.

Xosé Lois e Xabier, dos policías portuarios de A Coruña, también nos han relatado multitud de cuestiones acerca de la evolución de su labor en las instalaciones portuarias a lo largo de las varias décadas que ya acumulan en sus puestos dentro del puerto: «O primeiro que aprendías aquí era a andar por enriba das caixas do peixe».

