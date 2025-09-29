El tiempo en A Coruña: ¿cómo será el cambio de septiembre a octubre?

El otoño ha entrado en A Coruña con tiempo predominantemente estable a pesar de las lluvias registradas justo con el cambio de estación y durante la jornada de este pasado sábado. Ayer domingo el día arrancaba todavía con algunas nubes y con las calles todavía mojadas pero el fin de semana terminaba ya con cielos despejados y así seguirá la situación meteorológica durante los próximos días, según el avance de los pronósticos de Meteogalicia.

Este lunes 29 de septiembre A Coruña registrará un día con algunas nubes y los termómetros alcanzará 20 grados de máxima y 15 de mínima. El martes día 30 el mes de septiembre se despedirá también con tiempo muy estable, con poca nubosidad y con temperaturas que se moverán entre los 13 grados de mínima y hasta 22 de máxima.

Octubre debutará ell miércoles, día 1, con nada menos que 24 grados de máxima en A Coruña. La mínima caerá, eso sí, hasta los 10 grados, así que habrá que abrigarse fuera de las horas centrales del día.

¿Y cómo viene el resto de la semaa? Pues Meteogalicia prevé pocos cambios en la situación atmosférica para Galicia, así que lo previsible es que se mantenga la influencia anticiclónica, con tiempo seco y soleado en general, y con baja probabilidad de lluvia, aunque para las jornadas del viernes día 3, sábado 4 y domingo 5 se incrementa la nubosidad y no se descarta que aumente la probabilidad de algún chubasco débil. Las temperaturas máximas registrarán valores altos para esta época del año, con mañanas frescas y posibles heladas en zonas de interior. Más información.