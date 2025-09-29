Un viajero sobre la tasa turística de A Coruña: "¿Qué pienso de tener que pagar más? No me gusta. ¿Lo entiendo? Sí"

En el hotel Hesperia A Coruña Centro, en Juan Flórez, había opiniones encontradas entre los primeros viajeros a los que se les aplica el nuevo impuesto. Álvaro López, un asturiano que se encuentra en la ciudad por trabajo, cree que el cobro «no es exagerado y resulta lógico en destinos de mucha afluencia». El joven visitante está «acostumbrado» a que en muchos hoteles a los que va, este suplemento esté incluido. «En todas las grandes ciudades ya se hace. Hay que pagar y no lo veo mal, siempre que luego se use para algo útil», señaló.

En la misma línea se expresa Gianfranco Morgante, un turista italiano procedente de Milán que acababa de completar el Camino de Santiago está última semana. «Yo sé que en ciudades de Europa y en toda Italia se paga, así que no tengo problema», reconoce. Su opinión sobre la tasa es sincera: «¿Qué pienso de tener que pagar más? No me gusta, ¿lo entiendo? Sí. En la mayoría de sitios que he visitado lo tienen así. Espero que sirva para mejorar los servicios de la ciudad, y ver las calles más limpias». El peregrino pasó su última noche en España el domingo, por lo que durante este lunes, antes de coger el vuelo de su regreso, no se le implementó la nueva tasa.

No todos los viajeros lo aceptan con tanta naturalidad. En el mismo hotel de cuatro estrellas, Loreto Plata, que pasa unos días en la ciudad con su familia, muestra un rechazo frontal: «Es vergonzoso. Ya dejamos dinero en restaurantes, bares y tiendas, ¿porqué tenemos que dar más? Que paguen los vecinos, que son los que disfrutan de la ciudad todo el año». La extremeña además mostró preocupación por el problema que piensa que va a suponer para el país si «se siguen poniendo tasas en España». «¿Qué quieren que en España se vaya el turismo a hacer puñetas?», reflexiona. El problema que ella y sus acompañantes ven en esta medida, «no es por la cantidad de dinero» es por que «están llenando a los viajeros de tasas, en museos e iglesias» que, según su visión, «no son justas para los turistas».

Otros visitantes adoptaron una postura intermedia. Ismael de Vera, llegado desde Madrid, no se opone a la idea de contribuir, pero reclama transparencia: «Lo pagaré, no voy a cambiar un destino por uno o dos euros, pero quiero saber en que se invierte mi dinero». Vera es consciente de que es una medida que se va a implementar en todas las ciudades, pero espera «recibir algo a cambio». «Si veo que la ciudad mejora y que mi dinero está bien destinado, yo encantado de que pongan esta tasa», asegura Vera.