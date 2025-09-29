Un zorro se pasea por la avenida de A Sardiñeira

Ha sido visto un zorro paseando de madrugada en la avenida de A Sardiñeira, según señala el usuario Silcerino en Instagram, desvelando un nuevo hito en el proceso de renaturalización de A Coruña, que nos lleva a plantearnos hasta qué punto queremos convertir la ciudad en amable para los grandes mamíferos. Ya hemos tenido visitas de tribus de jabalíes, con lechones muy cucos pero adultos aficionados a hozar en los parques, y por muchas simpatías que nos susciten los simpáticos raposos, no creemos que tengan qué hacer en la urbe, salvo quizás ir a un concierto de versiones de Las vulpes. Pensemos en poner coto a la tendencia, o añadamos más carriles a Juan Flórez para dar paso a las manadas migratorias de alces.