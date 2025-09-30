Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aspace, finalista en innovación en salud

Aspace Coruña quedó como finalista en la categoría de Pacientes de los Premios Innovación en Saúde de la Xunta. Presentó un proyecto que lleva desarrollando desde 2015 y que emplea realidad virtual para mejorar la calidad de vida de personas con parálisis cerebral.

