Aspace, finalista en innovación en salud
Aspace Coruña quedó como finalista en la categoría de Pacientes de los Premios Innovación en Saúde de la Xunta. Presentó un proyecto que lleva desarrollando desde 2015 y que emplea realidad virtual para mejorar la calidad de vida de personas con parálisis cerebral.
