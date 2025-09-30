Cae a la calle un rótulo de un negocio de la calle San Andrés, en A Coruña, sin causar heridos

El rótulo de un negocio situado en la calle San Andrés de A Coruña se desprendió y cayó a la calle, si bien fuentes municipales señalan que no hay "ninguna incidencia" y no tienen constancia de que, al desprenderse, dañase a nadie. Según podían apreciar los caminantes que pasaban ante el comercio este martes por la mañana, la estructura que soportaba la pieza se rompió y la acera quedó llena de pequeños fragmentos.