Cancelado el concierto de Andy y Lucas en A Coruña
El dúo tenía previsto tocar este domingo 5 de octubre en el Palacio de la Ópera
El concierto de Andy y Lucas previsto para este domingo 5 de octubre en el Palacio de la Ópera de A Coruña ha sido cancelado. Se debe, según Ataquilla, a «problemas de producción ajenos a los artistas», por lo que la plataforma procede a la devolución del importe de las entradas.
Esta iba a ser su última actuación en A Coruña, ya que el concierto formaba parte de la gira Nuestros últimos acordes, con la que se despiden de los escenarios tras más de 20 años de carrera.
Hace unos días, Andy y Lucas cancelaron también su concierto en Bilbao, lo que disparó los rumores de discrepancias entre ellos.
El dúo ya tocó el A Coruña el pasado febrero, cuando logró colgar el cartel de entradas agotadas. Tras el anuncio de la cancelación, se desconoce si fijarán otra fecha para despedirse del público coruñés.
