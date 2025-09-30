Charlas, talleres, rutas y visitas guiadas, en las actividades de la Semana da Arquitectura

El Concello, la Escola de Arquitectura y el Colexio Oficial de Arquitectura de Galicia organizan desde el 6 al 12 de octubre la Semana da Arquitectura, poniendo en el foco los espacios públicos, bajo el título A cidade do público. En la presentación, el concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz Gallego, destacó que «la arquitectura no solo se mide por los edificios singulares, sino también por los lugares de encuentro que construyen la vida colectiva».

El martes 7 de octubre, a partir de las 18.00 horas, se presentarán las obras que forman parte del Festival Atmósferas, en el Concello y, a las 19.00 horas, también en María Pita, el arquitecto Eduard Callís ofrecerá una charla titulada Calle: atmósfera y comunidad. Al día siguiente, en el parque Europa, a partir de las 13.00 horas, Juan Caridad y Tom Núñez hablarán sobre el cambio de espacios industriales a parques urbanos.

En la sede del COAG, ya por la tarde, habrá una mesa redonda sobre plazas y parques y se presentará la monografía sobre los arquitectos Creus y Carrasco.

El 9 de octubre, Patricia Muñiz y Suha Alnajjar hablarán sobre soluciones sostenibles para el desplazamiento. A las cinco, habrá una visita guiada por los jardines de Méndez Núñez y, en María Pita, se inaugurará la exposición Paisaxes públicas. El viernes comenzarán las actividades infantiles, con un taller en la Fundación Luis Seoane, a las 17.00 horas, impartido por Nuria Prieto. A las 19.00 horas, en la Casa Casares Quiroga, Xosé Lois Martínez hablará del paso de los campos a las plazas y, desde la plazuela de Los Ángeles, Nuria Prieto hará una ruta por el Festival Atmósferas.

El sábado, el periodista Arturo Lezcano presentará su libro O país invisible, en las Bárbaras y, a las 17.00 horas, empezará una visita por el exterior del mercado de San Agustín, de la mano de LCG Arquitectura. A las siete y a las diez, se repetirá la ruta por el Festival Atmósferas. Para finalizar, el domingo, habrá un taller infantil en el Fórum Metropolitano, una ruta guiada por el Concello y la plaza y una visita a la reurbanización del Grupo de Viviendas María Pita. Tanto para los talleres infantiles como para la visita al Ayuntamiento será necesario reservar plaza en el correo semanadaarquitectura2025@coruna.gal.