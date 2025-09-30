Concello de A Coruña y Xunta se reunirán para analizar los retrasos en las obras del Chuac

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha insistido en que la ampliación del complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac) es "una obra de complejidad y envergadura muy grande", al ser preguntada por los retrasos denunciados por el consistorio.

"Son muchas piezas a encajar y estamos trabajando conjuntamente en todas ellas", ha sentenciado también a preguntas de los periodistas en un acto en A Coruña.

En ellas ha confirmado que a la Xunta llegó la solicitud del gobierno local de convocar la comisión de seguimiento de las obras y ha avanzado que se celebrará el jueves 9 de octubre, con presencia de ella misma.

"Hablamos de la mayor inversión por parte de la Xunta en una infraestuctura sanitaria que situará a A Coruña a la vanguardia a nivel de Galicia y a nivel nacional", ha apostillado.

En una rueda de prensa para presentar la Semana da Arquitectura, el concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz, recordó el "retraso importante" que sufre la obra, que afecta también a la ejecución de los fondos.

En otro orden de cosas, sobre la declaración de mercado tensionado en la ciudad y la posible apertura de expedientes sancionadores, la conselleira ha asegurado que "debe hacerse" desde el consistorio y ha añadido que la Xunta no ha recibido solicitud de datos a este respecto "más allá", ha añadido, de declaraciones en medios de comunicación.