La avenida de A Sardiñeira, lista para su reapertura al tráfico

La avenida de A Sardiñeira reabre hoy al tráfico, tal como estaba previsto y había anunciado el Concello. Tras finalizar los trabajos de reurbanización con la renovación del firme de la calzada, desde hoy pueden volver a circular los vehículos. La reapertura está prevista para este mediodía, a partir de las 13.00h.

Según avanzó días atrás la concejala de Infraestructuras, Noemí Díaz, los trabajos continuarán, aunque ya será posible el tránsito de vehículos, para lo que se habilitará un giro a la izquierda hacia la ronda de Outeiro en confluencia con la avenida de A Sardiñeira. El Concello recuerda que la reurbanización de la avenida ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros y tiene como objetivo mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial en el entorno de la futura estación intermodal.

El barrio de Os Mallos contará además con nueva señalización y pintado de cambios de sentido que ya están en vigor desde este lunes en las calles Francisco Catoira, Marina Pineda, Borrallón y el tramo de San Rosendo que conecta Francisco Catoira con la avenida de A Sardiñeira.

La edil explicó que en los últimos días el Concello ha ido informando a los vecinos mediante la colocación de carteles y avisos informativos para facilitar y orientar a los residentes sobre estas mejoras de movilidad. Señaló que, con los trabajos realizados, se pretende ganar conectividad interior y más permeabilidad del tráfico rodado en Os Mallos y A Sardiñeira.