Cumbre sobre lactancia en A Coruña: «Lo ideal es que cada madre decida qué quiere hacer, y que eso sea apoyado y respetado»

«Lo ideal es que cada madre decida qué quiere hacer con su lactancia cuando nace su bebé, y que eso sea apoyado y respetado», resalta Eva González, asesora de lactancia, presidenta de asociación Alma Lactancia y una de las organizadoras, junto con Fátima Anllo, asesora de lactancia también y secretaria de Alma, del XX Congreso de la Federación Española de Asociaciones pro-Lactancia Materna (Fedalma). Un encuentro que, este viernes y sábado, reunirá en el Teatro Colón a familias de toda España, pero también a médicas, enfermeras, matronas o asesoras de lactancia, así como a «profesionales de diferentes perfiles» que, «poco a poco, van ‘viendo la luz’ en el apoyo a la lactancia», como «higienistas dentales, logopedas, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas o expertas del ámbito de la salud mental», entre otros.

Bajo el lema Lactancia materna, de lo singular a lo global, en la cita se abordarán «todas las cuestiones relacionadas con la lactancia», aunque sus organizadoras han puesto el foco «en cuatro temas principales». «La multiculturalidad, la salud mental, el enfoque desde los profesionales de la salud y la lactancia materna en divergencia, que es un ‘cajón de sastre’ de muchos temas diferentes, pero muy interesantes, y que suelen dejarse de lado. Por ejemplo, ciertas situaciones de lactancia que no son las más habituales, pero que necesitan un abordaje específico y especializado, como es el caso de las madres sordas, las reclusas o las mujeres con cáncer, entre otras», explica Fátima, quien anticipa que «también se hablará de madres que han sufrido violencia obstétrica, o de aquellas que han tenido un bebé tras haber pasado un duelo perinatal».

«El programa es muy completo. Buscamos ofrecer una visión de 360 grados sobre la lactancia materna», subraya la secretaria de Alma Lactancia, entidad anfitriona del encuentro, a lo que Eva agrega: «Este congreso nace de la necesidad de dar un giro a las temáticas de anteriores citas en las que, sobre todo, se ponía mucho el foco en lactancias, digamos, ‘muy normativas’. Hemos recogido la idea del XIX Congreso de Fedalma, celebrado en Córdoba [en 2023], en el que se planteaba hablar de lactancias que estaban un poco más silenciadas, más al margen, más invisibles... Lactancias que no son las más habituales, pero que también están ahí, hay que tenerlas en cuenta y, sobre todo, es importante conocerlas a la hora de poder ayudar desde los grupos de apoyo, y desde los profesionales de la salud».

El dolor en la lactancia

La presidenta de Alma Lactancia enlaza esta reivindicación con la respuesta sobre «los retos que encuentran las madres, a día de hoy, cuando desean amamantar a sus bebés» ya que, asegura, «está todo perfectamente relacionado». «Al hablar de los retos más habituales, y los que encabezan las consultas que hacen las madres respecto a sus lactancias, empezamos siempre por la lactancia con dolor, que no es solamente cuando nace un bebé, lo ponemos al pecho y no conseguimos, a lo mejor, ese agarre perfecto, por el motivo que sea (estamos aprendiendo; hay una dificultad con la colocación; o en la fricción, y nos duele...), y eso buscamos dejar de normalizarlo. El dolor en la lactancia también son, por ejemplo, las mastitis. Inflamaciones en la mama que, muchas veces, ocasionan que la madre abandone la lactancia de manera precoz, cuando todavía le habría gustado seguir amamantando», explica, quien hace hincapié en que «el tema del dolor en la lactancia» es «uno de los principales problemas que afrontan las madres desde hace años».

«Después, viene todo lo demás. Bebés que no están ganando el peso que se espera de ellos, siendo la única solución que se ofrece a las madres la posibilidad de suplementar con leche de fórmula, sin revisar antes qué puede estar pasando en esa lactancia... El mito de ‘tu leche no es suficiente’, ‘es agua’, ‘no vale’... Esto aún se está abordando de manera muy incompleta por parte de los profesionales de la salud», advierte.

La reincorporación al trabajo

Concuerda con ella la secretaria de Alma Lactancia, quien reconoce que «la reincorporación al trabajo» es otra de las «inquietudes» que comparten «muchísimas mujeres, ya durante la gestación», e incluso «antes de quedarse embarazadas». «Muchas vuelven muy pronto a trabajar, se tienen que enfrentar a un destete parcial, las hay que se plantean desde el principio una lactancia mixta...», expone Fátima, quien insiste en que «se necesita tener no solo un soporte profesional; también en casa y a nivel social».

«La lactancia es un derecho, pero desde el sistema laboral no se facilita la continuación», incide la secretaria de Alma Lactancia, sobre una cuestión que también «se abordará en la conferencia inaugural» del XX Congreso de Fedalma.

Falta de formación y tiempo

Un encuentro «organizado por unas 30 personas voluntarias» y con «dos años de trabajo a sus espaldas», reivindican ambas, en el que también se pondrá sobre la mesa la necesidad de «mejoras» en el ámbito sanitario, donde «se ha avanzado con iniciativas de apoyo», aunque «hacen falta más formación» y «tiempo». «Yo misma soy enfermera especialista en pediatría, pero tengo que decir que el cien por cien de mi formación en lactancia ha sido gracias a Alma. Gracias a haber sido madre y recibir el apoyo de los grupos», subraya Fátima.