Dueños de pisos de A Coruña esquivan el tope de precios con alquileres temporales y nuevos cargos

Este martes se cumplen dos meses desde que la ciudad es mercado residencial tensionado, una medida que limita los incrementos de precios en los pisos ya arrendados e impide que los que pertenecen a grandes propietarios o salen al mercado cuesten más que sumas de referencia que calcula el Gobierno. Pero, según explican cuatro inmobiliarias coruñesas, hay propietarios que no están dispuestos a salir al mercado con estas restricciones. Algunos optan por dejar de arrendar sus propiedades, y otros están tomando medidas para poner precios superiores como pasar al alquiler temporal, lo que les permite esquivar las limitaciones, o cobrar aparte plazas de garaje, trasteros o el abono de la comunidad.

«Los clientes que tengo con alquiler tradicional continúan y están todos tranquilos», explican desde Será por Casas, pero «los clientes nuevos me piden contratos temporales con los que pueden marcar el precio». Desde la inmobiliaria indican que lo aceptan «siempre que sea de verdad» y no una ficción para esquivar la ley. Los contratos de alquiler temporal son los que se realizan a personas que arriendan un piso solo por una etapa, sin empadronarse y que tienen su vivienda habitual en otro sitio, como trabajadores que llegan para hacer un proyecto o profesores que vienen para dar temporalmente una asignatura.

Y, matizan desde la inmobilaria, los dueños tienen sus motivos para ir a este mercado. Hay clientes que «acaban de comprar un piso, y hacer una reforma integral en la mayoría de los casos». Habían calculado una inversión en la rentabilidad esperada, señalan desde Será por Casas, y «si tenemos que basarnos en el precio de referencia, los números se van al garete». Aún así, desde la empresa son optimistas en que estos pisos pueden llegar al mercado de arrendamiento normal. «Una vez que se pongan en alquiler y vean que funciona perfecto, que hay gente maravillosa, que no corren riesgos, lo van a pasar al alquiler convencional, pero al principio están asustados, con todo el revuelo», resumen.

No ven la situación de manera tan positiva desde Rúa Inmobilaria, donde indican que varios clientes que iban a introducir pisos en el mercado de alquiler vieron el rango de precios que se les permite «y dijeron, no lo alquilo». Los propietarios, enumeran fuentes de la inmobiliaria, no solo tienen que pagar las cuotas mensuales de la comunidad, sino también derramas, y reparar los desperfectos del piso, y, «si la vida sube para hacer la compra, también para hacer un arreglo o comprar un electrodoméstico». Además hay riesgo «de que te destrocen el piso, o de la inquiocupación», es decir, que el inquilino deje de pagar y sea necesario un proceso largo para poder recuperar la vivienda.

En otros casos, explican desde Rúa Inmobiliaria, lo que se está haciendo es mantener el precio del alquiler, pero actualizar «metiendo aparte un precio por el garaje, y la comunidad», que antes abonaba el propietario. «El balance es muy negativo, como cada vez que tocan algo» desde las administraciones, remachan desde este negocio.

«Ha habido gente que ha asumido, pero la mayoría está marchándose al alquiler temporal», añaden fuentes de Ático Inmobiliaria, que explican que ahora «ya es tarde» para arrendar a estudiantes, pero que se buscan trabajadores que van a pasar en la ciudad una etapa y no a vecinos. Y otros propietarios, añaden, directamente no alquilan.

Desde Ático Inmobiliaria consideran que las estimaciones que realiza el Estado para fijar los precios máximos de arrendamiento están «muy fuera de mercado» y en algunas ocasiones el valor que calcula es «un poco ridículo». «Hay gente que alquila de cero y piensa que puede pedir 700 o 750 euros, y realmente son 200 menos», y los propietarios miran «el rendimiento, con riesgos, contribución, comunidad, seguros: hay ocasiones en las que no merece la pena».

Petición de «criterio único»

Mirko Sanhueza, de Urbeko Inmobiliaria, ve positivo intentar contener los precios del alquiler, pero matiza que debe haber un «criterio único y general» al interpretar la norma y los mecanismos como desglosar los cargos por el alquiler para incrementar los precios. «Pongamos que quieres volver a alquilar un piso que estabas arrendando por 600 euros», pone como ejemplo, «y estaba incluida la plaza de garaje y trastero, pero pones esto aparte, y en total pides 720 euros. Y ahora llamas al Ayuntamiento y resultan que no saben» si eso se puede hacer.

Si finalmente resulta que eso incumple la ley, «hacen una criba y multan», los propietarios se verán perjudicados, critica el agente inmobiliario, que pide a las administraciones otras medidas para fomentar el arrendamiento y que consulte con el sector antes de elaborar normativa inmobiliaria. «Que se sirvan de la gente que estamos a pie de calle, que llamen a administraciones de fincas, a inmobiliarias», reclama.

En el pleno del mes pasado, el grupo municipal del PP, que se opuso a la declaración de zona tensionada, afirmó que está «teniendo los efectos contrarios» a los pretendidos, retirando pisos del mercado y perjudicando a los que quieren alquilar, en palabras de su portavoz, Miguel Lorenzo. El concejal de Vivienda, Francisco Díaz Gallego, replicó que aún es temprano para hacer balance, pero que la Xunta se «niega» a crear un censo de grandes tenedores y no ha desarrollado un régimen sancionador. «Va a ser una profecía autocumplida: creen que va a fallar porque van a poner piedras en el camino», resumió el edil.