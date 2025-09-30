Espacio Coruña diversifica su oferta comercial con diez nuevas empresas

El centro comercial Espacio Coruña destaca que en las últimas semanas se han incorporado a sus instalaciones una decena de nuevas empresas que diversifican su oferta y, según los responsables del recinto, refuerzan "su atractivo" como lugar de convivencia de comercio, servicios profesionales y ocio.

Las nuevas empresas que se han sumado a Espacio Coruña abarcan sectores como la tecnología, la consultoría, la construcción, el diseño de interiores, la educación, la cultura y la hostelería y suman 4.000 metros cuadrados. Algunas ya operan y las restantes lo harán en cuestión de días, según informa la gerencia del centro comercial. Estas diez nuevas empresas son las siguientes:

CIE (soluciones TIC, servicios tecnológicos personalizados en infraestructuras de red, centros de datos y comunicaciones críticas).

(soluciones TIC, servicios tecnológicos personalizados en infraestructuras de red, centros de datos y comunicaciones críticas). Firmatel (telecomunicaciones, informática, marketing y gestión energética).

(telecomunicaciones, informática, marketing y gestión energética). Dorseran (reformas y mantenimiento de activos inmobiliarios).

(reformas y mantenimiento de activos inmobiliarios). Savia Espacios (interiorismo y mobiliario).

(interiorismo y mobiliario). Campus Educa (academia de oposiciones docentes).

(academia de oposiciones docentes). Studio Punto Cero (danza contemporánea).

(danza contemporánea). Dokka Comics (librería especializada en manga, cómic, literatura infantil y juegos de mesa).

(librería especializada en manga, cómic, literatura infantil y juegos de mesa). Local Ensayo (salas para grupos musicales).

(salas para grupos musicales). Grupo Sampaio (gestión de cervecerías y restaurantes).

(gestión de cervecerías y restaurantes). OFV Representaciones (comercialización de marcas de electrodomésticos).

Escaleras y ascensores en el interior del centro comercial Espacio Coruña. / LOC

“La incorporación de estas empresas supone un paso clave en la consolidación de nuestro modelo. Espacio Coruña se está convirtiendo en un espacio de referencia en la ciudad, donde conviven actividades muy diversas que generan valor añadido tanto para las empresas que apuestan por abrir su negocio aquí como para los usuarios que nos visitan”, destaca la gerente de Espacio Coruña, Eva Rodríguez Peña.

Además, la gerencia avanza que se encuentran en fase de negociación para poder confirmar nuevos acuerdos que supondrán la incorporación de otros 2.200 m² en los próximos meses, reforzando la línea de crecimiento sostenido que caracteriza al proyecto.