Un gimnasio improvisado al aire libre y con buenas vistas

ANTÓN PERULEIRO

En el paseo marítimo, a la altura de Pelamios y frente a la escuela Pablo Picasso, un pequeño parque de calistenia se ha convertido en un gimnasio improvisado con numerosos adeptos. Cada día, aficionados al entrenamiento acuden allí para llevar a cabo sus sesiones de ejercicio: barras, música portátil y, muchas veces, torsos al aire para lucir los resultados de los entrenos. El ambiente recuerda en muchas ocasiones más a un gimnasio urbano al aire libre que a un simple espacio público. Turistas y paseantes habituales de la zona observan cómo el lugar se ha transformado en un punto de encuentro donde se mezcla deporte y camaradería entre esta comunidad de atletas.

