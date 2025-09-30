Ya hay fecha para la apertura al público de la ampliación de Marineda City

La apertura al público del nuevo espacio comercial tras la ampliación de Marineda City ya tiene fecha: el viernes 24 de octubre. Ese día los visitantes ya podrán descubrir la ampliación de este centro de ocio, comercio y servicios dotado con un atrio, nuevas zonas verdes y de descanso y establecimientos nuevos. Los responsables del centro comercial, propiedad de Merlin Properties, destacan que ese día los clientes y visitantes ya podrán realizar sus primeras compras en estos nuevos espacios y disfrutar de sus terrazas. Será una jornada de celebración y el centro ultima una acción promocional en la que se repartirán hasta 30.000 euros en premios entre los clientes a través de sorteos y otras acciones.

El proyecto cuenta hasta ahora con más de una veintena de marcas confirmadas que se unirán a la oferta comercial, de restauración y de ocio del centro comercial, según informa Marineda City en un comunicado. Con la apertura de este espacio, Marineda City prevé generar 800 nuevos empleos directos e indirectos.

Adelantan los responsables del centro comercial que entre las marcas que se ubicarán en el nuevo espacio de Marineda City están, en el ámbito de alimentación, Mercadona, Primaprix y Veritas; en moda, Scalpers, Mango Teen, Kiabi, Pepco, Punt Roma, Joma, Futbol Emotion, Sprinter y JD Sports, además de Half Price, el outlet de marcas de ropa y calzado premium. En el sector del hogar, abrirán la cadena de artículos de hogar, juguetes y regalos, MGI, la cadena danesa especializada en decoración JYSK, la tienda de menaje Oh'Gar, así como la tienda especializada en mascotas Guaw. Y en el sector multimedia, el nuevo Marineda City contará con el distribuidor oficial de productos Apple K-tuin, el establecimiento de productos electrónicos CeX y el nuevo local de La Casa de las Carcasas. Los clientes de Marineda City también podrán disfrutar de la firma de cosmética y perfumería Druni, con un local de casi 800m2, y de la nueva tienda de Multiópticas. En cuanto a la nueva oferta de ocio y restauración, Marineda City contará con establecimientos como Starbucks, Vicio, Bombon Boss y VIPS. Además, Estrella Park Aventura, cuya apertura está prevista para 2026, se convertirá en el centro de ocio familiar más grande de Galicia, con más de 7.000 metros cuadrados de superficie comercial.

Más de 30.000 euros en premios para celebrar el nuevo Marineda

Para celebrar la puesta en marcha de la ampliación de Marineda City en A Coruña, del 27 de octubre al 8 de noviembre, el centro comercial ha organizado una gran acción promocional de apertura con la que repartirá 30.000 euros en premios entre sus clientes que podrán ganar a través de diferentes sorteos, tarjetas regalo, smartphones y hasta un año de compras gratis en Marineda, entre otras sorpresas. Además, en las redes sociales del centro comercial, días antes de gran apertura se realizará un sorteo en el que un grupo selecto de ganadores tendrá la oportunidad de conocer en exclusiva el nuevo espacio de Marineda antes de que se abra al público.