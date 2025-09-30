Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Iván Ferreiro actuará en el Coliseum dentro de su nueva gira

Será su único concierto en Galicia

El cantante Iván Ferreiro. / EFE

RAC

A Coruña

El cantante vigués Iván Ferreiro ha anunciado nueva gira que lleva por nombre Hoy x ayer en la que repasará los 35 años de trayectoria en la música. Dentro de su tour, el Coliseum de A Coruña será uno de los recintos en los que actuará. El concierto será el 9 de mayo de 2026.

Las entradas para el que será su único concierto en Galicia saldrán a la venta este jueves 2 de octubre a partir de las 12.00 horas en la plataforma Ataquilla y su web ivanferreiro.es, además del kiosco de la plaza de Ourense.

