Jasmine Myra: «El Jazz Filloa es el lugar perfecto para mi música»

Empezó a tocar el saxofón a los 14 años. ¿Qué le atrajo de este instrumento?

Crecí yendo a conciertos en directo, a pequeños clubes de jazz, y vi a mucha gente tocar el saxofón. Empecé porque tenía un amigo de la familia que lo tocaba con muchísimo carisma y me inspiró. Cuando en la escuela me dieron a elegir un instrumento, vi el saxo en la lista y lo tuve claro. Ya había probado piano y violín, pero con el saxofón sentí una conexión inmediata, fue sin duda con el primer instrumento con el que realmente conecté y supe que quería dedicarme a ello.

Esta es la primera vez que toca en A Coruña. ¿Cómo lo está viviendo?

Sí, de hecho es mi primera vez como artista en España, solo había estado de vacaciones en Barcelona hace tiempo pero nunca había tocado aquí. Estoy muy emocionada por esta oportunidad. Para mí es todo muy nuevo y lo afronto con mucha ilusión.

¿Qué expectativas tiene de la ciudad antes de venir?.

No sé muy bien qué esperar, voy un poco sin expectativas reales. Mi impresión general de España es que hay una gran cultura musical y una gran tradición. La verdad es que tengo muchas ganas de experimentarla de primera mano.

Va a tocar en el Jazz Filloa, un club muy íntimo de la ciudad. ¿Cómo va a ser actuar en un espacio tan cercano al público?

Me encanta tocar en lugares íntimos. Creo que mi música suena mucho mejor en este tipo de entornos porque se crea una conexión muy especial entre la música y el público. Siento que ellos lo viven como si estuvieran dentro de una burbuja. Pienso que es el lugar perfecto para mí y mi música.

Las entradas para los dos pases están agotadas. ¿Qué siente?

¡No lo sabía! ¡Qué increíble! Es una noticia que no me esperaba, estoy segura de que va a ser brillante. No puedo esperar, de verdad que ahora estoy más emocionada. Me alegra saber que la gente de A Coruña está esperando mi concierto. Es un regalo enorme. ¡Qué bonita sorpresa!

¿Qué se va a encontrar el público en sus actuaciones?

Mi grupo y yo vamos a estar tocando algunas nuevas canciones de las que estoy muy emocionada de presentar. Acabo de terminar canciones que saldrán el próximo año, algunas ya las he ido tocando pero hay otras que las tocaremos en el show de este miércoles. Será la primera vez que las escuche el público.

¿Qué historia personal hay detrás de su último álbum, Rising?

Mi primer disco, Horizons, nació en pleno confinamiento y reflejaba ese momento complicado, con la salud mental como tema central. Rising es la continuación. Habla de mi vida después de esa etapa, cuando me sentía más cómoda conmigo misma y con más confianza. Es un disco muy luminoso, con fuego interior, pero que mantiene la esperanza y la elevación espiritual.

En un género en el que todavía hay pocas mujeres, ¿cómo fue su experiencia?

Al principio era algo que no me preocupaba demasiado. Cuando empecé en la escuela de música si que era la única pero no le di importancia. En la universidad también me sentí muy arropada, estaba rodeada de hombres inteligentes, pero lo noté más en las jam sessions [encuentros informales de improvisación musical], donde había más ego y era un ambiente bastante intimidante. Por suerte, siempre me rodeé de gente abierta y nunca dejé que me hiciera sentir fuera de lugar. Creo que la escena ganaría mucho si hubiera más mujeres.

Después de A Coruña, ¿qué otros escenarios te esperan en este tour?

Vamos a tocar en Madrid el viernes, que será nuestro otro concierto en España. Tengo una gira muy pequeña pero bueno, estoy realmente contenta e ilusionada.