¿Qué hacer este martes en A Coruña? Agenda del 30 de septiembre

Conciertos, charlas, cine, conferencias... muchos planes en la ciudad

Orquesta Sinfónica de Galicia

Orquesta Sinfónica de Galicia / Víctor Echave

RAC

Doble concierto en Noites do Porto

20.00 horas | Mezcla de estilos en el Garufa. Por un lado, el combo holandés Michelle David & The True-tones y su soul clásico, y por otro, el garage-rock de los canadienses The Gruesomes.

Garufa Club

Concierto solidario de la Sinfónica de Galicia

12.00 horas | La formación actuará para los usuarios del Centro Ocupacional Pascual Veiga.

Centro Pascual Veiga

Inauguración de la exposición ‘Ailalelo’

18.30 horas | El colectivo Ollo de Vidro, integrado en la AC Alexandre Bóveda, presenta esta muestra que pone en valor el legado de las pandereteiras.

Fórum Metropolitano

Nueva jornada del festival Intersección

18.00 horas | Entre las proyecciones destaca Bomba Bernal delKhavn de la Cruz, donde aborda con humor la historia del bomba, una especie de porno filipino.

Filmoteca de Galicia

Charla con el humorista Carlos Blanco

20.30 horas | El actor y humorista Carlos Blanco será el primer invitado de la nueva temporada de As charlas do Xerión.

C.C. Cuatro Caminos

Conferencia sobre museografía

20.00 horas | Alfredo Sellier hablará sobre la relación entre la museografía y el diseño museográfico.

Real Academia de Belas Artes

