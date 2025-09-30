Nace la plataforma A Coruña pola paz
Convoca una gran movilización este sábado, desde la plaza de Pontevedra a la Torre
La plataforma A Coruña pola paz se ha presentado este martes en la sede de la asociación vecinal Oza-Gaiteira-Os Castros, esta entidad convoca una gran movilización para este sábado, 4 de octubre, que saldrá a las 19.00 horas desde la plaza de Pontevedra a la Torre de Hércules, por el día de la no violencia.
La plataforma está formada por varias entidades, entre ellas, Mundo Sen Guerras e Sen Violencia, la Federación de Asociacións Veciñais da Coruña e Área Metropolitana, las asociaciones vecinales Os nosos lares (Palavea-Santa Xema-Ponte da Pasaxe), Oza-Gaiteira-Os Castros, Os Anxos, A Barcarola-Catro Camiños, así como la Unión Comarcal de Comisiones Obreras, el Sindicato Labrego Galego, Podemos Coruña y BNG A Coruña.
Denuncian el genocidio en Palestina, la guerra en Ucrania y más de 50 conflictos armados. Solicitan diplomacia y diálogo, así como que se deje de invertir en armamento para invertir en vida y bienestar.
- Hicimos todos los roscones que pudimos y con todo el cariño del mundo
- Ana Mato recibió un doble trasplante en el Hospital de A Coruña: «Mi donante me ha dado esperanza y una forma de ver la vida distinta»
- Dueños de pisos de A Coruña esquivan el tope de precios con alquileres temporales y nuevos cargos
- El valor del metro cuadrado de vivienda en A Coruña, en máximos tras subir más que en Madrid
- Quevedo arrasa en A Coruña ante 10.000 personas
- Accidentes en los buses de A Coruña: estas son las zonas y las líneas con más siniestros
- Trasladado un bebé al hospital después de que un coche golpease el carrito en el que iba en Os Rosales, A Coruña
- Amplio despliegue de policía y bomberos en la calle Ferrol