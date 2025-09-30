Nueva convocatoria de empleo público en la Universidade da Coruña
La UDC cerrará 2025 con la creación de más de 150 plazas de personal docente e investigador
La Universidade da Coruña finalizará el año con la creación de 124 plazas de PDI funcionario, permanente o con compromiso de estabilización. Una cifra que se distribuye en: 14 cátedras de universidad; 21 plazas de profesorado titular de universidad; 32 plazas de profesorado permanente laboral y 57 de ayudante doctor. Cifras a las que se añaden 28 plazas de profesorado asociado, colectivo para lo cual la LOSU establece que tendrá contrato indefinido.
Así quedó reflejado en la sesión del Consejo de Gobierno de este martes, que aprobó la convocatoria de 31 plazas de profesorado funcionario (14 cátedras y 17 titularidades de universidad) y 25 plazas de profesorado permanente laboral, quedando pendientes de aprobación las restantes para el Consejo de Gobierno que se realizará en el mes de diciembre.
Por lo que respeta a las 57 plazas de ayudante doctor, que suponen el escalón inicial de la carrera académica y cuentan con compromiso de estabilización, la mayor parte, 54, fueron ya convocadas en los últimos meses.
Estas convocatorias, según expresa la Universidade en un comunicado de prensa, dan respuesta al compromiso de la UDC de impulsar el relieve generacional y la estabilización y la promoción de su personal docente e investigador.
