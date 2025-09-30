El puerto exterior se conectará a la red de saneamiento de Arteixo

El Consejo de Ministros ha autorizado el convenio entre Xunta, Autoridad Portuaria de A Coruña, Augas de Galicia y Ayuntamiento de Arteixo para mejorar la red de saneamiento del puerto exterior de punta Langosteira.

La actuación prevé la construcción de un colector interceptor de aguas Suevos-Bens que permitirá la conexión del puerto exterior con el sistema de saneamiento de Arteixo. Además se construirá una estación de bombeo en la explanada portuaria para recoger aguas residuales. La inversión será de 2,7 millones de euros, cofinanciados por las instituciones implicadas. La obra será ejecutada por Augas de Galicia.

La Autoridad Portuaria también ha concedido una licencia de 35 años a Cementos Tudela Veguín para trasladar su actividad a punta Langosteira. La nueva planta tendrá una inversión de ocho millones de euros.