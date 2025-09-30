La Sinfónica llena A Coruña

A Coruña se convierte en un gran escenario abierto. De este lunes, 29 de septiembre, hasta el viernes, 3 de octubre, más de cincuenta músicos de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) ofrecen veinte conciertos solidarios de cámara en residencias, centros de día, fundaciones y museos. La mayoría son gratuitos y abiertos al público hasta completar aforo, otros se celebrarán en espacios cerrados.

«Nos debemos a la ciudad. Queremos que la música llegue a todos, también a quienes no pueden ir al Palacio de Ópera», explica Raúl Mirás, primer violonchelo y miembro del comité artístico. Junto a él, el violinista Ángel Marote resalta que la música clásica «no es elitista» y que el objetivo es que cualquiera «se lleve una sorpresa y descubra que puede disfrutarla». La Sinfónica de Galicia quiere demostrar así que la música de cámara «es un bien común» , capaz de llenar una ciudad entera.

Para los coruñeses que nunca han asistido a un concierto clásico, el mensaje que quieren trasmitir es muy sencillo: «Que le den una oportunidad. La música de cámara es cercana. Van a ver a los músicos tocando para ellos y seguro que se llevan una grata sorpresa», anima Mirás. La iniciativa, que la OSG toma tras años sin celebrarse, moviliza a casi toda la plantilla y a un amplio equipo de producción: « Hay mucho trabajo detrás para que todo salga bien, pero lo afrontamos con entusiasmo», cuenta .

Parte de ese trabajo viene de la «costumbre de tocar siempre en orquestas» y ahora tener que dividirse en pequeños grupos para poder cumplir con los veinte conciertos que habrá a lo largo de la semana en la ciudad. «La iniciativa está siendo un éxito. Esperamos que continúe el año que viene», explica Marote.

La programación es tan amplia como variada: desde un cuarteto de Beethoven en la Fundación ONCE (martes, 19.00 horas) hasta arreglos de Queen, Coldplay y ABBA en la sede de Afundación (miércoles, 19.30 horas). Habrá ensables de viento, cuartetos de cuerdas, dúos de flauta y oboe y un cuarteto de fagotes. «Ojalá que nadie se quede con la idea de que la música es solo para unos pocos», insiste Mirás. Los conciertos se reparten entre espacios de gran valor social, como Padre Rubinos, Aspronaga, la Fundación Adcor y el hogar de Sor Eusebia, y sedes culturales de referencia como la Fundación Luis Seoane, el Museo de Belas Artes y Afundación. «Es emocionante tocar en sitios tan distintos. Nos obliga a escuchar más, a trabajar cada detalle y a conectar de cerca con el público», explica el violonchelista.