Trasladadas dos personas por inhalación de humo tras originarse un incendio en la cocina de su vivienda, en A Coruña
Sucedió en la calle Antonio Casares Rodríguez, en la Urbanización Breogán
E. P.
Dos personas han resultado heridas este martes a causa de un incendio declarado en la cocina de una vivienda situada en la calle Antonio Casares Rodríguez, en la Urbanización Breogán, en A Coruña.
Según ha detallado el 112 Galicia, sobre las 14.30 horas recibió la alerta de este fuego a través de la llamada de un particular que alertaba de que una sartén había prendido fuego y las llamas se habían extendido al extractor. En la misma llamada, solicitaba también asistencia sanitaria para los ocupantes de la vivienda, que habían inhalado humo.
Con esta información, los operadores del 112 dieron aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de A Coruña, a la Policía Nacional, a la Policía Local y a los efectivos de Protección Civil.
Finalmente, dos personas fueron trasladadas al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. Un hombre, con quemaduras leves e inhalación de humo, y una mujer, también por inhalación de humo.
