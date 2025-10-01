Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Chorus' reúne a escolares y a la Sinfónica en un Concierto por la Paz en el Coliseum

El nuevo proyecto educativo para fomentar el canto coral entre alumnos de Primaria y Secundaria comenzará a impartirse este mes de octubre

Concierto del Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia.

Concierto del Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia. / LOC

RAC

El nuevo proyecto educativo y cultural ‘Chorus’ para fomentar la práctica del canto coral desde la etapa escolar comenzará a impartirse este mes de octubre entre el alumnado de 3º y 6º de Primaria y de 1º y 2º de la ESO con la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Galicia, el Conservatorio Profesional de Música y agrupaciones corales de la ciudad. La formación tendrá carácter homologado y tras una sesión inicial para formadores el 11 de octubre tendrán lugar otras cuatro jornadas de preparación con el alumnado los días 18 de octubre, 22 de noviembre y 20 de diciembre en el Conservatorio Profesional de Música de A Coruña.

Los participantes prepararán un repertorio coral conjunto que culminará en el Concierto por la Paz previsto para el domingo 11 de enero en el Coliseum de A Coruña. Una cita en la que también participarán la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta Joven, el Coro Joven de la OSG, el Coro Infantil del Conservatorio Profesional, el Coro MiniGaos, el Coro Gaos Joven y el Coro Gaos. Será la primera vez que las dos formaciones orquestales de la OSG actuarán de forma conjunta en un proyecto educativo de estas características. El repertorio incluirá temas reconocibles para el gran público, con referencias a Disney, Coldplay y The Greatest Showman.

El Concello explica que pretende consolidar esta cita de forma anual con la aportación de los recursos necesarios para darle continuidad, dentro de la estrategia municipal de impulso a la educación musical. Los formularios de inscripción están disponibles en la web www.coruna.gal/educacion.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Hicimos todos los roscones que pudimos y con todo el cariño del mundo
  2. Ya hay fecha para la apertura al público de la ampliación de Marineda City
  3. Ana Mato recibió un doble trasplante en el Hospital de A Coruña: «Mi donante me ha dado esperanza y una forma de ver la vida distinta»
  4. Dueños de pisos de A Coruña esquivan el tope de precios con alquileres temporales y nuevos cargos
  5. El valor del metro cuadrado de vivienda en A Coruña, en máximos tras subir más que en Madrid
  6. Ferretería 4 Caminos, unha decana que se despide
  7. Accidentes en los buses de A Coruña: estas son las zonas y las líneas con más siniestros
  8. Espacio Coruña diversifica su oferta comercial con diez nuevas empresas

Cuatro realidades tras el cáncer de mama en A Coruña: "Nadie te prepara para esto"

Cuatro realidades tras el cáncer de mama en A Coruña: "Nadie te prepara para esto"

Coque Malla, en A Coruña: «Este el ‘show’ que llevo soñando toda mi vida»

Coque Malla, en A Coruña: «Este el ‘show’ que llevo soñando toda mi vida»

Del sofá ideado por Rosalía a los bolsos de Chipperfield: así es la exclusiva colección con la que Zara celebra su 50º aniversario

Del sofá ideado por Rosalía a los bolsos de Chipperfield: así es la exclusiva colección con la que Zara celebra su 50º aniversario

'Chorus' reúne a escolares y a la Sinfónica en un Concierto por la Paz en el Coliseum

'Chorus' reúne a escolares y a la Sinfónica en un Concierto por la Paz en el Coliseum

El dúo cómico Mofa & Befa llevará al teatro 'Os dous de sempre', de Castelao, con actuaciones en A Coruña, Sada y Arteixo

El dúo cómico Mofa & Befa llevará al teatro 'Os dous de sempre', de Castelao, con actuaciones en A Coruña, Sada y Arteixo

Personal civil de Defensa se concentra en A Coruña para reivindicar "salarios dignos"

Personal civil de Defensa se concentra en A Coruña para reivindicar "salarios dignos"

Rescatan a un niño atrapado en un carrusel de un colegio de A Zapateira

Rescatan a un niño atrapado en un carrusel de un colegio de A Zapateira

Herido un trabajador tras una caída en un accidente laboral en la calle Matadero de A Coruña

Herido un trabajador tras una caída en un accidente laboral en la calle Matadero de A Coruña
Tracking Pixel Contents