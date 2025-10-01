'Chorus' reúne a escolares y a la Sinfónica en un Concierto por la Paz en el Coliseum

El nuevo proyecto educativo y cultural ‘Chorus’ para fomentar la práctica del canto coral desde la etapa escolar comenzará a impartirse este mes de octubre entre el alumnado de 3º y 6º de Primaria y de 1º y 2º de la ESO con la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Galicia, el Conservatorio Profesional de Música y agrupaciones corales de la ciudad. La formación tendrá carácter homologado y tras una sesión inicial para formadores el 11 de octubre tendrán lugar otras cuatro jornadas de preparación con el alumnado los días 18 de octubre, 22 de noviembre y 20 de diciembre en el Conservatorio Profesional de Música de A Coruña.

Los participantes prepararán un repertorio coral conjunto que culminará en el Concierto por la Paz previsto para el domingo 11 de enero en el Coliseum de A Coruña. Una cita en la que también participarán la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta Joven, el Coro Joven de la OSG, el Coro Infantil del Conservatorio Profesional, el Coro MiniGaos, el Coro Gaos Joven y el Coro Gaos. Será la primera vez que las dos formaciones orquestales de la OSG actuarán de forma conjunta en un proyecto educativo de estas características. El repertorio incluirá temas reconocibles para el gran público, con referencias a Disney, Coldplay y The Greatest Showman.

El Concello explica que pretende consolidar esta cita de forma anual con la aportación de los recursos necesarios para darle continuidad, dentro de la estrategia municipal de impulso a la educación musical. Los formularios de inscripción están disponibles en la web www.coruna.gal/educacion.