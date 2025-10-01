A Coruña acogerá una lectura pública de los nombres de los 18.000 niños y niñas asesinados en Gaza: cuándo y dónde

El movimiento internacional Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) ha organizado una lectura pública en A Coruña de los nombres de los aproximadamente 18.500 niños y niñas palestinos asesinados a manos de Israel desde octubre de 2023.

Esta lectura correrá a cargo de voluntarios y voluntarias que pueden inscribirse. Una iniciativa que ya se ha realizado en otras localidades del mundo. Según indica la organización en una nota de prensa, con ello buscan "abrir un espacio de duelo compartido en solidaridad con el pueblo palestino frente a la magnitud del sufrimiento de la infancia que está provocando el Estado de Israel".

Desde las 8 de la mañana

En A Coruña este acto llamado "Os Nomes" se realizará el próximo 3 de octubre en el Obelisco. Dada la cantidad de nombres a leer, comenzará temprano, a las 8.00 horas de la mañana.

Las personas voluntarias que deseen inscribirse a la lectura pueden hacerlo a través de WhatsApp en el 658 306 394 o en el correo estela@cuacfm.org.

Según explica la organización, de acuerdo con los datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, más de 65.000 palestinos y palestinas han sido asesinados en Gaza, de los cuales más de 18.500 eran niños y niñas. Además, según la UNRWA, más de 138.000 personas resultaron heridas y varios miles fueron desplazadas.