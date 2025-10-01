Cuatro realidades tras el cáncer de mama en A Coruña: "Nadie te prepara para esto"

“El cáncer de mama es uno de los más diagnosticados en la provincia de A Coruña” donde, "el año pasado, se detectaron 939 casos nuevos” de esa enfermedad, resaltó este miércoles Dolores Estrada, tesorera de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), antes de exponer "un dato importante, relevante y llamativo", y es que "el 21% de esos diagnósticos se están produciendo en mujeres menores de 50 años”. Lo hizo durante la presentación de Nos lo tomamos a pecho, la nueva campaña de la AECC de cara al Día mundial del cáncer de mama, que se conmemora el 19 de octubre. Un proyecto que "va más allá de las cifras", y que busca "poner el foco en la voz de quienes lo viven, en las pacientes”.

"Nos lo tomamos a pecho no dejará indiferente a nadie, puesto que va mucho más allá de la propia enfermedad, al recoger algo tan importante como son los sentimientos, las emociones y, sobre todo, también, las realidades, que han quedado muchas veces tapadas y en silencio”, reivindicó Dolores Estrada, sobre una campaña cuya pieza principal es un vídeo en el que familiares y entorno de pacientes con cáncer de mama se dirigen directamente a ellas para decirles que, aunque a veces no sepan cómo acompañarlas en la enfermedad, se toman muy en serio lo que ellas puedan sentir.

“Me tomo a pecho la angustia, el estrés y la ansiedad que os acompañan. Perdonad cuando no sabemos qué deciros”. “Me tomo a pecho que, a pesar del miedo que pasabas, muchas veces eras tú la que nos animabas a todos”. “Me tomo a pecho tu dolor y tu derecho a sentirlo y a compartirlo. Te admiro por tu fortaleza y porque siempre eliges levantarte”, son algunos de los testimonios que se recogen en el vídeo de la campaña.

Durante la presentación de Nos lo tomamos a pecho, este miércoles, en la sede de la AECC en A Coruña, cuatro pacientes, Teresa, Arantxa, Lucía y Eva María, explicaron cuáles fueron los principales retos a los que se enfrentaron tras el diagnóstico de cáncer de mama: el impacto emocional, físico, social y laboral durante el tratamiento, así como una vez superada la enfermedad.

Teresa, de "persona cuidada a cuidadora" a tiempo completo

La primera en exponer sus vivencias fue Teresa Suárez, paciente y voluntaria de la Junta Local de la AECC en Noia. “Yo me lo tomo mucho a pecho, y me encanta el lema de esta campaña porque dice la verdad. Nos identifica mucho a las pacientes que hemos sufrido el cáncer de mama”, resaltó Teresa, quien aseguró que “nadie está preparado para recibir un diagnóstico” como el que ella misma tuvo que afrontar, aunque “lo veas a tu alrededor, en muchísima gente”.

“Hace 18 años, cuando yo enfermé, el cáncer estaba muy estigmatizado. Era igual a muerte. Tu enfermedad era una antesala de ‘pronto se iba a acabar todo’. En aquel tiempo, tampoco había mucha información ni teníamos acceso a redes sociales, y el diagnóstico fue un mazazo. Se te cae el mundo a pedazos, y sabes que esos pedazos no vas a poder recogerlos nunca al cien por cien”, remarcó.

“Con el diagnóstico, sentí mucho dolor. Muchísimo. Sobre todo, al tener que decírselo a mis seres queridos. A partir de ahí, pasé a ser una persona cuidada por mi familia, pero eso no duró mucho tiempo, porque enseguida me convertí en cuidadora ya que, a raíz de mi diagnóstico, mi marido enfermó de una depresión muy grande. Así que tuve que intentar brillar, sonreír, cuando en realidad lo que quería era llorar, contar lo que estaba sintiendo, que me comprendiesen y me mimasen”, reflexionó Teresa, quien, “al poco tiempo”, hubo de enfrentar, también, que su madre y su hermana “enfermasen de cáncer”.

“Entonces, pasé ya a ser cuidadora al cien por cien, las 24 horas del día. No solo físicamente, en presencia, sino a nivel emocional. Me sentí muy mal, porque tenía un montón de emociones en mi cabeza que no sabía descifrar, pero tienes que hacerlo, y hacerte fuerte porque son las personas a las que quieres”, incidió, antes de exponer que “el peor dolor” llegó después, cuando a su hija le fue detectada la misma dolencia.

“El dolor que sentí al tener que comunicarle mi diagnóstico a mi familia se quedó en nada al lado de aquello”, subrayó Teresa, quien reconoció que, ante una realidad como la que a ella le tocado vivir, “las emociones te las vas guardando, porque tienes que ‘fabricar’ otras para atender a todas esas personas a las que estás cuidando, y que te necesitan”. “En mi caso, creo que al igual que muchas otras mujeres (y también hombres) que hemos pasado por esta enfermedad, llevo muchísimas lágrimas de cristal guardadas en el corazón”, admitió.

Arantxa, un diagnóstico muy joven y su impacto en la vida laboral

A continuación, tomó la palabra Arantxa Roca, paciente y voluntaria de la Junta Local de la AECC en Mugardos, quien aseguró sentirse “muy identificada” con la nueva campaña de la asociación. Arantxa fue diagnosticada de cáncer de mama “muy joven, con 31 años”, y “gracias a la Unidad de Consejo Genético”, tal y como apuntó, en su presentación, Dolores Estrada.

“El diagnóstico dio un giro radical a la estabilidad laboral que tenía hasta entonces. Trabajaba en una empresa, en la que llevaba 11 años fija y, de un día para otro, me encontré con que no podía seguir desempeñando ese trabajo. A partir de ahí, pasé de tener un futuro más que encaminado a, de repente, recibir la peor noticia de mi vida, tener que ‘luchar’ y aprender a gestionar mis emociones para sobrellevar la enfermedad, pero también el tema laboral. Es como un doble freno. Se te paraliza la vida porque acabas de enfermar, pero es que también te acabas de quedar sin trabajo”

“El diagnóstico dio un giro radical a la estabilidad laboral que tenía hasta entonces. Trabajaba en una empresa, en la que llevaba 11 años fija y, de un día para otro, me encontré con que no podía seguir desempeñando ese trabajo. A partir de ahí, pasé de tener un futuro más que encaminado a, de repente, recibir la peor noticia de mi vida, tener que ‘luchar’ y aprender a gestionar mis emociones para sobrellevar la enfermedad, pero también el tema laboral. Es como un doble freno. Se te paraliza la vida porque acabas de enfermar, pero es que también te acabas de quedar sin trabajo”, subrayó esta vecina de Mugardos, antes de considerar que “vivimos en un país en el que la mayor parte de las empresas no tienen puestos adaptados para los pacientes oncológicos”.

“Desde mi punto de vista, esto es un error muy grande que hay que intentar cambiar, porque, tal y como planteaba la campaña del año pasado, una de cada tres mujeres y uno de cada dos hombres van a tener cáncer, y cada vez hay gente más joven afectada, a quienes la enfermedad les coge en plena vida laboral, como me sucedió a mí”, resaltó.

Lucía, de "escuchar y ayudar a otros" a lidiar con sus propios miedos

En la presentación de la campaña intervino, también, Lucía Barcia, psicóloga de la AECC en Ferrol y “posteriormente, paciente”, quien expuso su “doble mirada” sobre el cáncer de mama, tal y como resaltó Dolores Estrada, quien recordó que, “durante muchos años, Lucía escuchó y ayudó a cientos de personas”, pero “llegó un momento en que tuvo que ayudarse a sí misma”, “y hacer frente a todo aquello que le habían contado y había visto en su consulta”.

“De todas las campañas que llevamos hechas, esta es la que más me gusta. Me siento muy identificada con ella, porque pone en el centro a los pacientes y sus sentimientos. El vídeo refleja muy bien cómo se sienten nuestras familias, y cómo nos sentimos nosotros”, recalcó Lucía, antes de compartir una “conversación” muy reveladora mantenida, recientemente”. “Me decía: ‘Claro, es que yo era muy pequeño, ¿pero no te parece que, a lo mejor, fuimos un poco inconscientes? Fíjate, quizás, en aquella época, no era el momento de pensarlo, porque entonces tenía 15 años, pero ahora sí lo reflexiona…”, apuntó, antes de reconocer que, para ella, como psicóloga de la AECC en Ferrol, ha sido “muy dura la parte de adaptación al trabajo”.

“No por el trabajo en sí, evidentemente, pero sí porque no vemos que las capacidades no son las mismas. Los tratamientos influyen mucho. Todos conocemos los efectos secundarios básicos, como las náuseas de las ‘quimios’, pero no tanto el cansancio de los tratamientos hormonales que vienen después, y que merman, de alguna manera, esa capacidad de trabajo que tenemos. Son cosas que, realmente, los médicos no te dicen. Te hablan de los efectos secundarios físicos más importantes para que no te asustes, pero no te cuentan toda esa parte de emoción. De tener que luchar también, después, con esa hipersensibilidad que nos queda”, advirtió.

“A mí me está costando, pues lo tengo que trabajar mucho día a día”, señaló Lucía. “Me refiero a que, después de esto, quedan las posibles recaídas. Entonces, cuando llega una persona a mi consulta que tiene el mismo tipo de cáncer que yo, que ha pasado por los mismos tratamientos, y de repente dice: ‘Es que tengo una recaída…’. Ahí ya piensas: ‘Apaga el 'piloto' y sigue con esto, que lo otro habrá que trabajarlo después’. Pero sí es verdad que, después, cuando sales por la puerta de tu consulta, ese ‘piloto’ ya se vuelve a encender y piensas: ‘Jolín, es que claro, fíjate… En el caso de esa paciente, han pasado 5, 6 o 7 años… Y yo estoy llegando a esa fecha’. Ese ‘fantasma’ de las recaídas siempre está ahí”, admitió.

Eva María, la "importancia de las mamografías" y lo que no te cuentan

Eva María Bastante, paciente y voluntaria de la AECC en A Coruña, reivindicó, por su parte, el papel “fundamental” de la “detección precoz”. “Hay un lema que dice: ‘Te va la vida en ello’. Y es que es verdad. Cuando nos llaman para hacer las mamografías, hay que ir. A veces pensamos: ‘Qué rollo, tengo que pedir permiso en el trabajo…’; ‘a mí no me va a pasar…’. Pero sí, te puede pasar. Por eso, si no puedes ir el día en que citan, pide que te lo cambien, y vas otro. Pero hay que hacerse las mamografías, es muy importante”, hace hincapié Eva María, quien insiste, asimismo, en que la detección precoz “no solo te puede salvar la vida”, sino también “de lo duro del tratamiento”.

“Todos conocemos los efectos secundarios de la radioterapia y de la ‘quimio’, porque son más visibles y se habla más del tema. De lo que no se habla tanto es de la ‘pastillita’ que te dan después, durante cinco años normalmente, y que lo que hace es inhibir los estrógenos. A mujeres que aún no han pasado la menopausia, se la provoca de una manera que no es natural, sino farmacológica y muy repentina. Esto es durísimo, tanto a nivel psicológico como físico. Y, en las que sí han pasado ya la menopausia, los efectos más comunes son el dolor articular y la fatiga, lo cual no se ve en las analíticas. Tener que estar tomando analgésicos porque todos los días te duele todo… No afecta solo a tu salud física, sino también a la emocional”, reitera.

“Además, cuando estás tomando la ‘pastillita’ -prosigue-, te recomiendan que hagas ejercicio físico y que trates de mantener el peso, porque la tendencia es a que engordes. Y, claro, adelgazar es mucho más difícil cuando estás con ese tratamiento”, apunta Eva María, quien reconoce que “todo esto hace que llegue un día en que dices: ‘Esta no soy yo’”. “Te ha cambiado el físico, la parte emocional… Pero hay una ventaja, y es que empiezas a priorizar. Y descubres que hay cosas que no son importantes, y que lo importante es vivir”, subraya, antes de explicar por qué decidió, en su momento, hacerse voluntaria de la AECC. “Cuando empecé a ir a la Oncología, a darme la radio, comencé a hablar gente que no estaba pasando mal, y eso me impulsó a hacerme voluntaria. Y también es necesario investigar”, reivindica, sobre “algo que también prioriza la AECC”.