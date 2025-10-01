El dúo cómico Mofa & Befa llevará al teatro 'Os dous de sempre', de Castelao, con actuaciones en A Coruña, Sada y Arteixo

Os dous de sempre, la única obra narrativa escrita por Castelao, será llevada al teatro de la mano del dúo cómico Mofa & Befa, formado por los actores Evaristo Calvo y Víctor Mosqueira, con un espectáculo humorístico que tendrá su estreno el 17 de octubre en Rianxo, ciudad natal del autor.

La obra, dirigida por Quico Cadaval y con la dramaturgia de Carme Varela, ha sido presentada este miércoles en la Ciudad de la Cultura, espacio que ha albergado los ensayos de la propuesta escénica de Producción Teatrais Excéntricas, con el apoyo de la Xunta de Galicia.

En esta nueva versión de las aventuras de Pedriño y Rañolas, el reparto lo completa Josito Porto; mientras que el espacio escénico y la iluminación corren a cargo de Baltasar Patiño; el vestuario lo realiza Carlos Alonso; la música la produce Bernardo Martínez; y los materiales de fotografía y vídeo los elabora Sonia García.

"El espectáculo pretende ser un encuentro de dos dúos míticos de la cultura gallega, que son Os dous de sempre y Mofa & Befa. Las afinidades, las maneras de chocar esos recursos cómicos también nos permitieron descubrir nuevas formas de humor", ha señalado Cadaval, que ha agregado que aunque Castelao fue "más humorístico y satírico en otras obras", decidió adaptar Os dous de sempre porque encaja mucho con la comicidad de Mofa & Befa.

Según ha explicado, se trata de un "humor negro" y también de "cierta forma melancólica y siniestra" del humor, con unos personajes "antagónicos" que se complementan. Además, ha dicho que la obra cuenta con "mucho juego" y una escena "bastante desnuda" en la que la iluminación tendrá un papel relevante.

Por su parte, Evaristo Calvo ha señalado que en su obra, Castelao realiza un ejercicio "curioso" en el que se representan "dos partes de una misma personalidad", y en el que él interpretará a Rañolas, una persona "idealista" y que se "emancipa de su propia situación de miseria". Ha asegurado que Castelao destaca "el mundo popular" y un "profundo humanismo cristino" con esta obra, puesto que el intelectual de Rianxo "entendía la conexión de las clases más humildes con la fe y los ritos cristianos". "Será un espectáculo divertido, lleno de humor negro y basado en cuestiones miseria y sufrimiento; pero también por cierto sentimentalismo y cierta sensibilidad sobre las personas desfavorecidas", ha concluido.

Gira por Galicia

Os dous de sempre girará por diferentes municipios de Galicia tras su estreno el 17 de octubre en el Auditorio Municipal de Rianxo. Habrá, por tanto, funciones en Moaña (18 de octubre), Arteixo (24 de octubre), Ourense (25 de octubre, dentro del programa del Festival Internacional de Teatro), Sada (26 de octubre) y Ames (31 de octubre).

En noviembre llegará a la Sala Artika de Vigo (entre los días 1 y 5) y a Narón el día 29. Ya en diciembre, la obra se representará en Padrón, el día 6; y en Lugo, el día 11. La gira continuará en 2026 con varias funciones en el mes de abril en Santiago de Compostela y en A Coruña los días 15 y 16 de mayo.