Enki ocupará los bajos de O Parrote: «Un lugar lleno de vida y recursos» en pleno centro de A Coruña

Después de décadas sin uso tras el traslado a la dársena de Oza de los varaderos en 1991, los locales portuarios situados en la explanada de O Parrote volverán a estar ocupados gracias al acuerdo alcanzado por la Autoridad Portuaria con la Fundación Enki, que destinará este espacio al encuentro y atención a sus usuarios y como banco de préstamo de material deportivo adaptado.

Los cinco bajos, que suman 250 metros cuadrados de superficie y están ubicados bajo el paseo de la Dársena, son conocidos por las arcadas que les sirven de acceso. Fueron utilizados como almacenes por los talleres de reparación naval que funcionaron en O Parrote hasta la remodelación de este lugar a principios de los noventa del pasado siglo. La marcha de los varaderos los dejó sin actividad salvo alguna de tipo ocasional como la de la Fundación Inladi en 2003.

La construcción del aparcamiento subterráneo en esta zona impidió que pudieran ser utilizados desde 2007 hasta 2014 debido a las complicaciones que surgieron en esa obra. Una vez concluida, el Puerto convocó un concurso en el que dos empresas se hicieron con los locales. Una pretendió abrir un restaurante denominado El Baluarte, mientras que la otra cedió la concesión a J&L Spain, que proyectaba explotar una bar de tapas, aunque ninguno de estos negocios, que debían exponer en su interior los restos de la muralla de la ciudad, llegó a ver la luz.

Once años más tarde y después de que el vecino local construido en la explanada finalmente se haya convertido en el Club Cámara Noroeste tras diferentes proyectos que no cristalizaron, las arcadas pasarán también a tener uso.

Albergaron los almacenes de los varaderos de la zona hasta su traslado a la dársena de Oza en 1991

La Fundación Enki anuncia que los locales estarán en funcionamiento «en las próximas semanas» y que marcarán «el inicio de una nueva etapa» de esta entidad, que se fija como objetivo promover que más personas con discapacidad puedan disponer del material necesario para practicar deporte y recibir asesoramiento. La fundación quiere además que O Parrote sea un punto de encuentro con entidades sociales que quieran promover el deporte y el ocio inclusivos.

La labor desarrollada por Enki desde su creación en 2013 se materializa en la entrega de material deportivo a más de 300 usuarios de 14 centros y entidades, a 21 usuarios de iniciación deportiva y en más de 50 préstamos de material deportivo adaptado. La fundación dispone de 45 vehículos adaptados como bicicletas de montaña y de carretera para personas con discapacidad, sillas de una sola rueda de montaña, tándems y sillas de atletismo que facilita a los interesados.

La Carrera Enki es la actividad más visible de la fundación. Su próxima edición será el 19 de octubre y contará con 10.000 participantes. Las inscripciones permiten a la entidad adquirir nuevo material deportivo adaptado que reduce los tiempos de espera y que un mayor número de personas se beneficie del mismo.

«Un lugar lleno de vida y recursos» en pleno centro de la ciudad

La inminente apertura de los locales de O Parrote «pone al movimiento de la inclusión en el centro, con actividades, encuentros inspiradores y muchas cosas más que estamos preparando», asegura Ángel López, presidente de la Fundación Enki, quien define a este espacio como «un lugar lleno de vida y recursos» para las personas con diversidad funcional que quieran practicar deporte, aunque destaca que también «da la bienvenida a todas las personas, tengan o no discapacidad, porque la inclusión es cosa de todas las personas y buena para toda la sociedad».

El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, expresó su «satisfacción» por la cesión de los locales a esta entidad para que desarrolle sus actividades y puso de relieve que esta iniciativa del organismo que dirige hace posible abrir «aún más el Puerto a la ciudad, reforzando su papel como espacio de encuentro, inclusión y vida».