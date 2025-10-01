La estrategia común de los aeropuertos de Galicia tropieza con disputas políticas y descoordinación

La elaboración de una estrategia aeroportuaria para reforzar los tres aeródromos gallegos y evitar la fuga de pasajeros está ahora mismo sobre la mesa en los ayuntamientos de A Coruña, Santiago y Vigo. Tanto la alcaldesa, Inés Rey, como su homóloga compostelana, Goretti Sanmartín, reclaman a la Xunta que lidere este proceso, mientras que el Gobierno gallego insiste en que la responsabilidad es del Estado y Aena. En una respuesta al PP en el Senado, el Ejecutivo central expone que «la decisión última sobre los destinos que operan y sus frecuencias corresponde exclusivamente a las compañías aéreas en función de sus intereses estratégicos y políticas comerciales».

Entre disputas políticas y falta de coordinación sigue sin definirse un plan para los próximos años, mientras plataformas como Vuela Más Alto apuntan a la necesidad urgente de sumar nuevas rutas en Alvedro y retener las existentes. Este viernes hay reunión en Vigo, convocada por Aena, para abordar la situación en la Comisión de Coordinación Aeroportuaria de Galicia.

El Gobierno explica que «el transporte aéreo en la UE está liberalizado y son las compañías aéreas las que establecen libremente la programación de los vuelos». Recuerda que en 2014 se creó el comité gallego de coordinación, un espacio «de diálogo eficiente» entre el gestor aeroportuario y las instituciones autonómicas y locales para «atender las demandas necesarias y garantizar la competitividad de los aeropuertos».

En cuanto se conoció la noticia de que Ryanair abandonaba Peinador y reducía su presencia en Lavacolla, Rey señaló que se trataba de una «crisis», pero manifestó su apuesta por aprovechar la oportunidad y «contactar con las aerolíneas para conseguir nuevas rutas». Instó entonces a la Xunta a trabajar en «una política aeroportuaria común», en la que Alvedro juegue «un papel importante». También Santiago cree que la solución pasa por la complementariedad de los tres aeródromos. El Ejecutivo central opina que «resulta fundamental una adecuada promoción de los aeropuertos gallegos como destino por parte de las instituciones locales y autonómicas competentes».

La plataforma Vuela más Alto señala que «en este momento las fuerzas tienen que ir destinadas a sacar el trabajo adelante porque no hay tiempo» y porque la actual es «la última temporada antes de la expiración de los convenios que se habían firmado por tres años», es decir, las rutas de Milán y Ginebra (que oferta EasyJet), ya que Ámsterdam nunca llegó a operarse. Estas conexiones podrían prorrogarse por un año más. Sin embargo, los contratos con Volotea (Valencia y Málaga), Binter (Gran Canaria) y Vueling (Londres-Gatwick) expiran en marzo de 2026. «Tenemos un montón de rutas posibles que no se cubren por falta de capacidad. Es un sector tremendamente complejo y competitivo, por eso es importante trabajar en una estrategia a medio y largo plazo con ellas para que haya el mayor retorno posible de la inversión que en este caso asume el Concello», comentan expertos de la plataforma, que indican que Alvedro «comparte las mismas características que Vigo» pero es diferente a Santiago, porque Lavacolla «tiene mayor potencial para captar turismo de otros países y ahí sí hay una cierta complementación».

La alcaldesa insiste en contar con una estrategia conjunta con Santiago y Vigo. Se trata de una vieja reivindicación, pero nunca se ha concretado. Sin embargo, no todos los implicados en esta situación opinan igual. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reconoció que el Ejecutivo gallego acudirá a la cita del viernes «con la mejor de las voluntades», pero con la convicción de que el Gobierno central, «mayoritario en Aena», tiene que «implicarse en la solución» del problema.

Santiago propone una política de complementariedad para evitar la competición

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, explicó ayer en los micrófonos de Radio Galicia que «es un deber y una obligación conseguir que en los tres aeropuertos gallegos exista complementariedad y no una competición». «Si no sale ganando otro aeropuerto fuera de nuestras fronteras», alertó.

Santiago irá a la reunión del viernes «con espíritu constructivo, de generosidad, con una visión que no sea localista y con la intención de que pueda haber un acuerdo para que haya un grupo de trabajo impulsado por la Xunta». Insistió en que es el Gobierno gallego el que tiene que asumir el «liderazgo» en la búsqueda de la estrategia aeroportuaria común.