Ferretería 4 Caminos, unha decana que se despide
«O negocio dá para vivir un matrimonio non ben, moi ben, pero hai que traballar moito», recoñece Manuel Mosquera, que se xubila logo de 48 anos na Ferretería 4 Caminos, un negocio dos de toda a vida do barrio
Na Ferretería 4 Caminos sempre hai unha solución para todo, xa era así cando empezou a traballar nela Manuel Mosquera Rodríguez, hai 48 anos, pero esa porta aberta ten os días contados a menos que alguén queira coller o traspaso e poñerse, tal e como fixeron Manuel e a súa muller, María, detrás do mostrador a intentar dar resposta ás necesidades dos seus clientes. «Cando os meus xefes se xubilaron, no ano 1992, collín eu o negocio, a empresa levaba neste local desde o ano 1961, pero antes a Ferretería 4 Caminos xa estivo ao lado da fonte, debe ter máis de cen anos», explica Manuel Mosquera, mentres na tenda seguen entrando clientes, un deles, en busca dunha billa á que lle sacou unha foto.
«Decidimos poñerlle liquidación porque queremos pechar a mediados de decembro e, polo de agora, aínda non apareceu ninguén para facerse cargo dela, temos un fillo, pero ten outra actividade. A min dáme pena. Moita. Cada vez que vén un cliente e me di que me vai botar en falta encólleseme un pouquiño o corazón. Son moitos anos aquí metido», recoñece Manuel Mosquera, que asegura que, entre tantas caixas sempre ten «a solución para calquera cousa da casa».
Sabe que o relevo non está fácil, primeiro, porque hai que facer un «investimento para empezar» e despois porque o negocio é de «botar moitas horas» e de ter que saber un pouco de todo, algo que se vai aprendendo «co tempo» para que o cliente saiba que, pase o que lle pase, na Ferretería 4 Caminos van saber botarlle unha man, así que, hai que controlar de pegamentos, de pinturas, de fontanería, de iluminación, de albanelaría, algo de cociña e ter imaxinación para fabricar solucións coas pezas que se teñan á venda nese momento.
«É un traballo moi bonito e que a min me gustou moito, tamén digo, é moito máis mañosa a miña muller ca min, todo o que é cambiar unha billa, unha chave da luz, unha lámpada, non hai problema, ten que ser unha cousa un pouco máis grave para que veña alguén de fóra á nosa casa», recoñece Mosquera que ten xa moitos proxectos para esta nova etapa de xubilado, como, por exemplo, viaxar.
Nestes 48 anos que Manuel pasou detrás do mostrador da ferraxería cambiaron moito as cousas, sobre todo, os produtos que o cliente demanda.
«A ferramenta cambiou moitísimo, agora véndense moitas menos puntas, alcaiatas xa case ningunha, moitas menos paletas, menos martelos e vendemos máis maquinaria, máis polímeros para pegar, máis colgadoiros con velcro... os picaportes xa veñen montados de fábrica nas portas... Un simple desparafusador agora véndese moi pouco porque a xente xa compra un eléctrico. As lanternas foi outra cousa que cambiou moitísimo porque agora son todas de batería, agora xa non hai os cámping gas coa bombona azul... Aquí incluso chegamos a vender electrodomésticos, non só potas e tixolas, como agora, que iso si que se segue vendendo moito, como carros da compra...», explica Mosquera, que anima a quen estea pensando en emprender a que colla esta empresa centenaria e que siga dando servizo aos veciños.
«O negocio dá para vivir un matrimonio non ben, moi ben, pero hai que traballar. Oito horas non chas quita ninguén e algún sábado pola tarde, incluso algún domingo, porque son moitos artigos e hai que marcalos e colocalos», comenta Mosquera, que asegura que, de tanto tempo e de tanto «cariño» que lle dedicou á tenda, pode dicir que hai en cada unha das incontables caixas que forran as paredes do baixo..
