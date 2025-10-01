¿Es festivo en A Coruña el martes 7 de octubre, día del Rosario?

Los coruñeses y coruñesas observan estos días el calendario con la llegada de un nuevo mes y analizan cuándo será el siguiente festivo con la ilusión de tener un pequeño descanso entre semana o poder hacer un puente que permita una escapada un poco más larga.

Sin embargo, el calendario laboral en otoño no termina de ayudar. En este 2025 el 12 de octubre, día del Pilar, coincide a domingo. El siguiente, día de Todos los Santos el 1 de noviembre, también cae en fin de semana al ser sábado. Ya en diciembre, el tradicional "macropuente" de la Constitución y la Concepción quedará un poco incompleto al ser el día 6 un sábado, lo que propiciará que ese "acueducto", como muchos lo denominan, se quede en un simple "minipuente" al ser festivo solo el lunes día 8.

El Rosario en martes

Otra de las dudas habituales es qué pasa con el 7 de octubre, día del Rosario y patrona de la ciudad, que en este 2025 coincide en martes y tradicionalmente ha sido día libre en A Coruña. Sin embargo, desde hace unos años esta festividad católica solo se celebra cuando hay otros condicionantes.

El único festivo local que por ahora ha sido inamovible en los últimos tiempos es el Martes de Carnaval. El otro en este año ha sido San Xoán, puesto que en esta ocasión no fue designado como festividad autonómica, por lo que con él se cubrió el cupo de dos festivos locales de los que dispone cada ayuntamiento en España.

Cambia en 2026

Sin embargo, la situación cambiará en el próximo año. La Xunta de Galicia escogió el 19 de marzo (San Xosé), 24 de junio (San Xoán) y 25 de julio (Día Nacional de Galicia) como festivos autonómicos. Al escoger el día de San Xoán como día libre en toda Galicia, el concello de A Coruña ha optado por declarar festivo de nuevo el 7 de octubre, festividad del Rosario, que en 2026 coincidirá en miércoles.

Fiestas del Rosario

Las fiestas en los barrios de A Coruña llegan el próximo fin de semana a la Ciudad Vieja con la celebración de Nuestra Señora del Rosario, patrona de la ciudad. El viernes 3 de octubre, la plaza de Azcárraga acogerá la actuación del grupo Amizades (19.30h), el pregón del cocinero Pablo Gallego (20.45h) y, a continuación, estarán La Tercera República y McKuin. A las 00.15h, la música se traslada a la plaza de la Constitución con Gadoupa.

El sábado 4, la jornada comenzará a las 12.45 horas con el concierto de Xilo y Carlos. Habrá pulpo y sesón vermú en A Porta de Aires con el grupo The Cauce, a partir de las 14.00h. Por la tarde, a las 17.00h, actuará el Mago Román en un espectáculo para todos los públicos que tendrá lugar en la plaza de Azcárraga. Y por la noche, a las 21.00h, actuará en Azcárraga la banda tributo a U2, MU2, y Alga. Cerrará la jornada DJ Pukas a las 00.15h en la plaza de la Constitución.

El domingo a las 12.00h actuará la banda municipal, acompañada por la asociación Cultural Donaire, en la plaza de la Constitución, y una sesión vermú con el grupo Clandestinos en Capitán Troncoso cerrará la jornada.