El festival FFoco, una cita con lo mejor de la fotografía documental contemporánea, regresa este mes a A Coruña. La Fundación Luís Seoane será el viernes 24 de octubre el escenario de la inauguración de la novena edición del festival de fotografía. En esta ocasión contará con las exposiciones de Felipe Romero Beltrán y Claudia Prechedes.

La iniciativa, que cuenta con talleres, encuentros y presentaciones de fotolibros, busca ofrecer un espacio de encuentro, reflexión y experimentación sobre la imagen. La temática central de esta edición girará en torno a los flujos migratorios en el contexto actual, abordados desde una mirada intercultural.

Felipe Romero (Bogotá, 1992), reciente ganador del prestigioso KBr Photo Award, presentará su proyecto Dialect. Claudia Prechedes (São Paulo, 1980), residente en A Coruña, expondrá Pixaim.