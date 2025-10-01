Escoger el outfit para salir de fiesta nunca fue tan complicado, y es que los criterios para entrar en algunos locales son cada vez más exigentes. Así lo aseguró recientemente la creadora de contenido pontevedresa Sara Seco, que después de salir de una boda, la influencer estaba decidida a continuar el festejo en una discoteca de la ciudad cuando, en palabras de la propia perjudicada, «no nos dejaron pasar por ir demasiado arreglados». Sorprendida por la respuesta, la influencer no dudó en grabar un vídeo fuera del local y subirlo a sus redes. Un post que generó una gran controversia, ya que muchos comentarios evidenciaron que la influencer no fue la única que se tuvo que ir con la fiesta a otra parte por diferencias estilísticas.