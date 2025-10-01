El fotógrafo que captura las olas de A Coruña

En la costa coruñesa surge una figura que ha convertido el surf en arte visual. Daniel Almeida es un fotógrafo, videógrafo, y ante todo, un observador del mar y de aquellos que lo surcan.

«Llevo bastantes años haciendo fotografía de surf. Empecé en el año 2005», recuerda. Sus comienzos se entrelazan con su propia práctica en este deporte: «Empecé a hacerlo y a interesarme por la fotografía. Veía paisajes chulos, puestas de sol y buenas olas. En aquella época me compré mi primera cámara de fotos». La pasión por capturar la belleza del océano se consolidó con un blog que documentaba su progresión, y que por entonces tuvo un notable éxito.

Antes de sumergirse de lleno a esta labor, Daniel llevaba una vida muy distinta, trabajaba como DJ y tenía una tienda de discos: «No tenía nada que ver mi profesión con la fotografía». Sin embargo, el tiempo y la dedicación hicieron que la fotografía y el vídeo se convirtieran en su vida: «Con el tiempo, hacer fotos me empezó a gustar cada vez más. Me gustaba también el vídeo, porque soy aficionado al cine y van de la mano».

Foto tomada desde el mar por el fotógrafo en la playa del Matadero. | / Daniel Almeida

Daniel consiguió vivir de la fotografía y el vídeo, pero el año 2020 marcó un punto de inflexión en su vida. La pandemia detuvo temporalmente muchos de sus trabajos: «Mis clientes habituales empezaron a cerrar el grifo durante varios meses, yo me vi entre la espada y la pared sin saber muy bien que hacer». Fue entonces cuando decidió dar un salto a su pasión como fotógrafo de surf buscando un enfoque distintivo. Daniel ya no buscaba la épica de los surfistas profesionales en olas gigantes, sino retratar a los surfistas primerizos que se encuentras en playas locales como Bastiagueiro u Orzán: «Mi planteamiento era ofrecerle al surfista de a pie una foto lo más profesional posible y creo que di en el clavo».

Los primeros meses fueron laboriosos hasta que el negocio consiguió despegar: «Tenía que ir detrás de la gente por la playa repartiendo tarjetas con un código QR a la web y pedirles permiso para subir sus fotos». Ahora, sin embargo, ya es conocido por todos: «Cada vez que me ven en la playa ya saben que les voy a hacer fotos y luego van a buscarlas a la web».

El fotógrafo practica su arte desde la arena y desde el agua. Galicia, con sus fondos de arena, exige anticipación a la hora de captar la foto perfecta: «Tienes que andar con tus aletas persiguiendo a la gente porque en los fondos de arena la ola no rompe siempre en el mismo sitio», explica. A pesar de ello, Daniel considera que este tipo de fotografía «supone un reto divertido».

El crecimiento del surf durante la pandemia fue grande y Daniel lo observó de cerca: «Hubo un boom que he corroborado con amigos que tienen escuelas, pero como sucede con todas las burbujas, luego bajan». Aún así, los usuarios de surf se han incrementado y otro factor que ha influido son las redes sociales como su Instagram (@almedia.sports): «Amplifican ese efecto llamada porque ahí solo ves la parte buena, no salen los calambres y el frío», comenta entre risas.

El fotógrafo vive ahora en una furgoneta camperizada, donde viaja retratando el mar. «Ahora ya le hice fotos a todo el mundo», dice con humor. Por suerte, su trabajo como fotógrafo y videógrafo se ha vuelto a estabilizar, lo que le permite compatibilizar ambas labores. Daniel seguirá sumergiéndose entre las olas con su cámara como un testigo del mar y de quienes lo surcan.