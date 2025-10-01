La Fundación ENKI creará un espacio para la inclusión en las arcadas del Parrote de A Coruña

La Fundación ENKI creará un espacio con el objetivo de fomentar el acceso al deporte en inclusión de las personas con discapacidad en cinco de las arcadas situadas en la explanada del Parrote. Esto se produce tras haber llegado a un acuerdo con la Autoridad Portuaria de A Coruña para asumir un local de 250 metros cuadrados.

La idea de la entidad es ponerlo en marcha en las próximas semanas para que sirva como punto de encuentro y de atención de ENKI, además de funcionar también como sede del banco de préstamo de material deportivo adaptado de la fundación, que según indican en una nota de prensa, es el más grande de Galicia.

Este anuncio, tal y como explican "marca el inicio de una nueva etapa en la fundación, que con este nuevo espacio busca reforzar su propósito de inclusión facilitando que más personas puedan acceder a dicho material". Además, todas las personas interesadas podrán obtener asesoramiento especializado en el corazón de la ciudad; un servicio que ENKI ya venía prestando desde hace años y que, hasta la fecha, ha permitido acercar material deportivo a más de 300 usuarios de 14 centros y entidades, así como a 21 usuarios en iniciación deportiva, y ha facilitado más de 50 préstamos de material deportivo adaptado.

Desde ENKI también han querido dejar claro que otro de sus objetivos es que este sea un espacio de encuentro para las entidades sociales, de tal forma que todas puedan encontrar en él un lugar donde acercarse a la práctica deportiva y el ocio inclusivos.

Nuevo espacio de ENKI en O Parrote / LOC

Ángel López, presidente de ENKI, asegura que se trata de “un lugar lleno de vida y recursos”, enfocado en permitir a todas las personas con diversidad funcional practicar deporte, “gracias al banco de préstamo del que disponemos”, ha incidido. Además, ha destacado que este espacio “pone al movimiento de la inclusión en el centro, con actividades, encuentros inspiradores y muchas cosas más que estamos preparando”. Por último, ha hecho hincapié en que es un lugar “que da la bienvenida a todas las personas, tengan o no discapacidad; porque la inclusión es cosa de todas las personas y buena para toda la sociedad”.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, ha reconocido que “es una satisfacción poder poner a disposición de la Fundación ENKI este local en el Parrote, en pleno centro de la ciudad, junto al mar y en un lugar accesible, para que puedan desarrollar su labor en las mejores condiciones”. Además, ha concluido incidiendo en que “con iniciativas como esta, abrimos aún más el Puerto a la ciudad, reforzando su papel como espacio de encuentro, inclusión y vida”.

Activación de la zona

Este supondrá un nuevo proyecto en la zona, primero que no será de hostelería, donde tras una década de intentos fallidos, ha abierto recientemente el local de la Cámara de Comercio, el Club Cámara Noroeste, y abrirá en el futuro un ambigú en el edificio situado junto a la plataforma de baño de O Parrote, y con el Real Club Náutico en camino de resucitar el Nemo.

Nuevo espacio de ENKI en O Parrote / LOC

Concretamente en las arcadas es el primer espacio que se abrirá al público. A ellas se accede a través de los arcos del muro que sube hacia A Maestranza. En 2014, el Puerto concedió dos locales a uniones temporales de empresas, con la idea de negocios que combinasen la hostelería con un uso museístico y exhibiesen los restos de la muralla medieval de la ciudad. Se pidió permiso a la Dirección Xeral de Patrimonio para poder realizar reformas en los espacios. Nunca llegó a abrir ninguno, y los locales sufrieron inundaciones y desperfectos.