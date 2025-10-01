Herido un trabajador tras una caída en un accidente laboral en la calle Matadero de A Coruña

Un hombre resultó herido en el mediodía de este miércoles tras sufrir una caída desde más de tres metros de altura mientras trabajaba en una obra en la calle Matadero de A Coruña.

El 112 fue alertado alrededor de las 12.00 horas tras una llamada recibida por el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó sus recursos para atender al trabajador herido. Según trasladadoron los agentes desplazados, el trabajador se encontraba consciente aunque las lesiones presentaba gravedad.

Al lugar también acudieron agentes de la Policía Nacional, Policía Local y efectivos de Protección Civil.