¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 1 de octubre
Inauguración del curso de las Amas de Casa
18.00 horas | La Asociación de Amas de Casa de consumidores y usuarios de A Coruña presenta sus actividades para este nuevo curso.
Sporting Club Casino | Real, 83, 1º
Conciertos solidarios de la Orquesta Sinfónica
19.00 horas | Músicos de la Orquesta Sinfónica de Galicia ofrece un concierto gratuito solidario. Media hora más tarde, a las 19.30 horas, habrá también actuación en la sede de Afundación.
Fundación ONCE | Cantón Grande, 3
Martin Pawley habla sobre el inicio del cine
19.30 horas | Nueva sesión del ciclo Outras historias do cinema. Empieza con la primera proyección de los hermanos Lumière.
Asoc. Alexandre Bóveda | San Andrés, 36, 1º
‘Tosca’, en directo en los Cantones Cines
19.45 horas | Proyección de la apasionante producción de la popular ópera de Puccini, Tosca. Está dirigida por Oliver Mears.
Cantones Cines | Avenida do Porto, 3
Concierto de Jasmine Myra en el Jazz Filloa
20.30 y 22.00 horas | El festival Noites do Porto presenta esta noche a Jasmine Myra, una de las estrellas emergentes del jazz de Reino Unido. No te pierdas esta entrevista con la artista.
Jazz Filloa | Rúa Cega
