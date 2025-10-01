¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 1 de octubre

Inauguración del curso de las Amas de Casa

18.00 horas | La Asociación de Amas de Casa de consumidores y usuarios de A Coruña presenta sus actividades para este nuevo curso.

Sporting Club Casino | Real, 83, 1º

Conciertos solidarios de la Orquesta Sinfónica

La Sinfónica actuó este lunes en Padre Rubinos / Carlos Pardellas / CARLOS PARDELLAS

19.00 horas | Músicos de la Orquesta Sinfónica de Galicia ofrece un concierto gratuito solidario. Media hora más tarde, a las 19.30 horas, habrá también actuación en la sede de Afundación.

Fundación ONCE | Cantón Grande, 3

Martin Pawley habla sobre el inicio del cine

19.30 horas | Nueva sesión del ciclo Outras historias do cinema. Empieza con la primera proyección de los hermanos Lumière.

Asoc. Alexandre Bóveda | San Andrés, 36, 1º

‘Tosca’, en directo en los Cantones Cines

19.45 horas | Proyección de la apasionante producción de la popular ópera de Puccini, Tosca. Está dirigida por Oliver Mears.

Cantones Cines | Avenida do Porto, 3

Jasmine Myra, saxofonista y compositora británica de jazz, con su saxofón / Emily Dennison

20.30 y 22.00 horas | El festival Noites do Porto presenta esta noche a Jasmine Myra, una de las estrellas emergentes del jazz de Reino Unido. No te pierdas esta entrevista con la artista.

Jazz Filloa | Rúa Cega