Inés Rey reclama «certezas» ante los «retrasos» de la ampliación del Chuac

La alcaldesa, Inés Rey, reclamó este miércoles «certezas» sobre los plazos de finalización de la ampliación del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y afirmó que ese es el motivo por el que el Concello solicitó a la Xunta una reunión de la comisión de seguimiento, que se celebrará a las 16.30 horas del día 9 de este mes. La regidora demanda «explicaciones oportunas respecto a los plazos de la obra».

Los trabajos han sufrido «más que evidentes retrasos», sentenció la alcaldesa, que señaló que el Chuac es una «infraestructura sanitaria imprescindible» pero que su reforma «llega tarde y está con retrasos no previstos o no anunciados por quien anunció a bombo y platillo que estaría terminada en 2027». Rey puntualizó que el Gobierno local acudirá a la reunión «con ánimo como siempre de cooperar y de colaborar».

La alcaldesa confirmó que el Concello hará una petición formal a la Xunta para que le suministre datos que le permitan abrir expedientes sancionadores a las personas que incumplan las disposiciones del mercado residencial tensionado. Esta clasificación, que se aplicará a A Coruña durante tres años, congela las subidas de alquileres y pone precios máximos en algunos casos. «Sabemos que la Xunta no tiene voluntad de ejercer reglamentaria las potestades que establece la ley estatal y lo pueden hacer los ayuntamientos, pero necesitamos los datos», indicó Rey, que añadió que pedirá que se convoque la mesa de vivienda para tener los datos y reclama a la Xunta que «no torpedee».