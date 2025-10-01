Investigan como intencionado un incendio a las puertas del bar O Polvorín de Monte Alto
Sucedió en la madrugada del lunes al martes y en el lugar se han encontrado restos de botella
Un incendio en la madrugada del lunes al martes causó revuelo en Monte Alto. El suceso ocurrió alrededor de las 3 de la mañana en la fachada del bar O Polvorín, situado en la calle Vereda do Polvorín. La gerencia del local tuvo conocimiento de ello por un aviso de la central de alarmas, que alertó al 112 automáticamente. Al lugar se acercó una patrulla del 091, que pudo apagar el fuego.
En un primer momento se pensó que se podía deber a un fallo eléctrico, aunque tras la extinción, se encontraron restos de una botella que podrían ser el origen del suceso. La Policía Científica se personó de oficio en el lugar para recoger pruebas e investigar el inicio de este fuego. Se investiga como intencionado.
Como resultado, ardieron unas sillas y un separador de la terraza, además de parte de la fachada. Por suerte el incendio fue extinguido antes de que entrase en el interior del local.
- Hicimos todos los roscones que pudimos y con todo el cariño del mundo
- Ya hay fecha para la apertura al público de la ampliación de Marineda City
- Ana Mato recibió un doble trasplante en el Hospital de A Coruña: «Mi donante me ha dado esperanza y una forma de ver la vida distinta»
- Dueños de pisos de A Coruña esquivan el tope de precios con alquileres temporales y nuevos cargos
- El valor del metro cuadrado de vivienda en A Coruña, en máximos tras subir más que en Madrid
- Accidentes en los buses de A Coruña: estas son las zonas y las líneas con más siniestros
- Espacio Coruña diversifica su oferta comercial con diez nuevas empresas
- Ferretería 4 Caminos, unha decana que se despide