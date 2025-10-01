Investigan como intencionado un incendio a las puertas del bar O Polvorín de Monte Alto

Un incendio en la madrugada del lunes al martes causó revuelo en Monte Alto. El suceso ocurrió alrededor de las 3 de la mañana en la fachada del bar O Polvorín, situado en la calle Vereda do Polvorín. La gerencia del local tuvo conocimiento de ello por un aviso de la central de alarmas, que alertó al 112 automáticamente. Al lugar se acercó una patrulla del 091, que pudo apagar el fuego.

En un primer momento se pensó que se podía deber a un fallo eléctrico, aunque tras la extinción, se encontraron restos de una botella que podrían ser el origen del suceso. La Policía Científica se personó de oficio en el lugar para recoger pruebas e investigar el inicio de este fuego. Se investiga como intencionado.

Sillas quemadas en O Polvorín / Carlos Pardellas

Como resultado, ardieron unas sillas y un separador de la terraza, además de parte de la fachada. Por suerte el incendio fue extinguido antes de que entrase en el interior del local.