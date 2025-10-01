Pucho Boedo ya asoma en O Ventorrillo entre discos, flores y la Torre

El artista Brais Rodríguez, Primo Rodríguez, está pintando por encargo del Concello un mural en homenaje a Pucho Boedo en O Ventorrillo, que ya tiene una fuente en su memoria en el barrio. Prevé acabarlo el jueves, y, además del cantante con un micrófono, incluirá «alguno de los discos de los grupos de los que formó parte, alguna flor gallega, algún lema y un paisaje coruñés», con la Torre de fondo. La intención es desvelarlo el día 10, en las fiestas.

Inicio del pintado del mural / CASTELEIRO/ROLLER AGENCIA

Así es la programación de las fiestas de O Ventorrillo

O Ventorrillo celebrará sus fiestas del Pilar en el fin de semana del 10, 11 y 12 de octubre aunque ya el jueves, día 9, se abrirán con el concierto de Colorado (21.00 horas).

El viernes las fiestas comenzarán con un pasacalles a cargo de Os Viqueiras (17.30 horas) antes de una ofrenda floral a Pucho Boedo en el Centro Cívico de A Silva con Xurxo Souto y Melchor Rodó. A las 20.30 horas será el pregón, a cargo de María García Nieto, quien fue Meiga Mayor en 2018 y Óscar Castro Corgo, administrador de la Cocina Económica. Ya de noche la verbena será a cargo de Los Satélites, a la que seguirá una sesión dj con Keys DJ y By.Kokee.

Ya el sábado se abrirá el día con un mercadillo de artesanos y cuentacuentos. A mediodía habrá actuación de Miña Xoia, grupo de pandereta de la AVV Ventorrillo, antes de la exhibición de baile swing a cargo de la asociación Revolta Swing. La sesión vermú será con Xilo y Carlos y By Kokee. Por la tarde habrá actuación del coro Somos Voces y por la noche verbena a cargo de Fania Blanco Show, antes de la actuación de Iván es Juan.

Además, en paralelo habrá actuaciones en la Parroquia del Pilar desde el miércoles. El primer día será con la Coral Polifónica Follas Novas, el jueves con la Coral Polifónica Santo Ángel y la Asociación Musical A Gaiteira, el viernes con la Asociación de Amigos del Acordeón, el sábado la Tuna de Veteranos y el domingo el Orfeón Herculino. Todas las actuaciones serán a las 20.00 horas a excepción de la del domingo, que comenzará a las 17.30 horas.

«No serían lo mismo sin Los Satélites»

Aníbal Rodríguez y José Ángel Souto, vicepresidente y presidente de la asociación de O Ventorrillo. / IAGO LÓPEZ/ROLLER AGENCIA

Serán jornadas de música, encuentro vecinal y recuerdos compartidos. «Son las fiestas para pasarlo bien y para poder hablar con el vecino con el que nunca hablas», explica Aníbal Rodríguez, vicepresidente de la Asociación de vecinos. El tradicional homenaje a Pucho Boedo, nacido en el barrio, marca el espíritu de la cita. La ofrenda floral en su estatua será el viernes 10. Otro de los actos que cada año se repite es el concierto de Los Satélites. «Sin ellos las fiestas no serían lo mismo», afirma Rodríguez. El grupo, que cada año encabeza el cartel, ya tiene casi asegurada su actuación para 2026. «El día que ellos tocan es el día grande de las fiestas. Incluso cerramos el contrato con un año de antelación», comenta.

El vicepresidente destaca que la comisión busca actividades para todos. Habrá barracas para los más pequeños y el habitual Son do Vento, un espacio con bandas locales. Entre los artistas están Aixa Romay y Colorado, vecino del barrio que debuta este año. También actuarán grupos de rock «para un público más joven y nocturno». Entre las principales novedades figura el Mercado do Vento, un mercadillo artesanal que se celebrará el sábado 11. «Esperábamos 25 artesanos, pero al final se presentaron más de cien», señala. Una vecina artesana es la encargada de coordinar los expositores, que además aportarán alimentos para la Cocina Económica. para unir «fiesta y solidaridad».

Otra propuesta nueva es el concurso de karaoke. «En el barrio siempre salen artistas. Igual descubrimos alguna estrella», bromea. El pregón del viernes tendrá dos voces. Lo ofrecerán María García, antigua Meiga Mayor vinculada al barrio, y Óscar Castro, gerente de la Cocina Cconómica. «Siempre intentamos que el protagonismo sea para gente de O Ventorrillo o personas que destaquen en la ciudad», subraya el vicepresidente.

La organización recae en un grupo reducido. «La comisión de fiestas somos tres personas, pero contamos con voluntarios, el club de fútbol sala y vecinos que se implican», relata Rodríguez. Agradece de forma especial el trabajo del presidente José Ángel Souto. «Sin él sería imposible. Ha dejado horas después de trabajar para que todo salga bien».

El apoyo municipal también resulta clave. «Con la ayuda del Ayuntamiento podemos pagar a los artistas a tiempo y planificar con tranquilidad», añade. Cada año los organizadores recorren las casas del barrio para recoger aportaciones voluntarias. «La gente responde. Probablemente son, después de las fiestas de agosto de María Pita, las fiestas de barrio más importantes de toda la ciudad».