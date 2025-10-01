Personal civil de Defensa se concentra en A Coruña para reivindicar "salarios dignos"

Personal civil del Ministerio de Defensa se ha manifestado este miércoles frente al cuartel de Atocha en A Coruña para reivindicar “salarios dignos” y denunciar la precarización de sus condiciones laborales. La concentración, convocada por el sindicato USO, da continuidad a las iniciadas el pasado 7 de mayo en centros de trabajo de toda España y advierten de que continuarán hasta poner fin de una “situación intolerable”. En total, se han llevado a cabo 48 concentraciones en instalaciones del Ministerio de Defensa para demandar trato “digno y justo”.

Los trabajadores solicitan además una reunión con la ministra Margarita Robles para abordar el “agravio comparativo” del personal civil, que consideran empeorado con el nuevo Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa.

“Reclamamos que la subida salarial se extienda de forma inmediata al personal civil y apelamos a los principios de equidad y reconocimiento profesional”, señalan. El sindicato USO invita al resto de organizaciones sindicales a respaldar a los trabajadores de Defensa y a sumarse a las convocatorias.