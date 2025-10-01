El PP denuncia la falta de ejecución del presupuesto en los colegios

El Grupo Popular denuncia que el Gobierno local ha dejado sin ejecutar 4,4 millones de euros del presupuesto municipal de 2024 de un total de 5,8 millones para el mantenimiento de colegios públicos, de instalaciones deportivas y de edificios culturales municipales. Toma como referencia la liquidación de las cuentas del pasado ejercicio para hacer esta afirmación.

«Los directores de los colegios públicos de la ciudad están desesperados porque son reparaciones que le corresponden al Gobierno municipal y que no pueden esperar porque afectan al día a día de centros educativos y miles de estudiantes», explican fuentes del PP. «Aún así, hemos comprobado en la liquidación de 2024 que ha dejado sin ejecutar 1,3 millones de euros para reparaciones de colegios públicos de los 1,7 millones de los que dispuso», señala el portavoz del PP en María Pita, Miguel Lorenzo.

Sobre instalaciones deportivas, señalan que la falta de ejecución asciende a 1,7 millones de un total de 2,3.

«A pesar de las reiteradas denuncias por problemas de mantenimiento en Palacio de la Ópera, Teatro Rosalía de Castro, Domus o bibliotecas como el Fórum y Os Rosales, Inés Rey dejó sin ejecutar 1,4 millones de 1,8 millones para reparaciones en las instalaciones culturales», se queja el PP.