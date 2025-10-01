Rescatan a un niño atrapado en un carrusel de un colegio de A Zapateira
Sucedió pasadas las 14 horas
La comunidad escolar de un colegio de A Zapateira vivió un pequeño susto en el mediodía de este miércoles tras quedar atrapado un menor en uno de los carruseles del patio escolar.
Según explican los Bomberos de A Coruña, pasadas las 14.00 horas tuvieron que desplazarse hasta un centro de la Avenida de Nova York debido a que a un niño pequeño se le quedó atrapada una pierna mientras jugaba.
Hasta el lugar acudieron cuatro bomberos y un vehículo de emergencias para poder extraer al niño a salvo.
