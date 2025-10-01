«Este el ‘show’ que llevo soñando toda mi vida»

Ha venido muchas veces a actuar a A Coruña. ¿Qué recuerdos guarda de la ciudad?

Fantásticos. Y no solo de A Coruña, también de Galicia en general. Aquí tenemos amigos que son casi familia: Pablo Novoa, Nicolás Pastoriza, Miguel de la Cierva… no son amigos a los que ves de vez en cuando, son gente con la que hemos compartido vida. Además, Galicia fue el primer sitio donde empezamos a ser conocidos con Los Ronaldos. Yo tengo recuerdos muy bonitos de aquellos primeros conciertos, de cómo la gente se volcaba con nosotros. En los últimos años, además, A Coruña ocupa un lugar muy especial en mi corazón porque hemos vivido allí momentos mágicos. Este será el tercer concierto en ese recinto, y le tengo un cariño enorme.

Esta vez llega con la gira de su 40 aniversario. ¿Qué le hace especial ilusión?

Que el público que me haya visto antes encuentre algo completamente distinto. Es el show que llevo soñando toda mi vida, y no lo digo de manera poética, de verdad es el espectáculo que siempre quise hacer. Está la sección de vientos, un recorrido emocional por toda mi carrera, pero no desde la nostalgia. Se celebran 40 años, sí, pero el propósito es mostrar en qué me he convertido hoy. Con las visuales se transforma en una especie de película, como una biografía sutil, sin caer en el documental ni en el repaso cronológico, pero con una carga emocional enorme. Y en un espacio tan acogedor como ese, con el público envolviéndote, estoy convencido de que será uno de los conciertos más emocionantes que he hecho nunca.

Además, será el fin de gira con la banda al completo...

Sí, así es. Después de Coruña tenemos un festival en Benidorm, pero sin vientos, y luego un concierto muy especial en Madrid, en el Sol, que será una especie de fin de gira. Pero el show completo, con toda la banda, con los arreglos, con las visuales… ese termina aquí. Coruña va a ser el cierre real de esta aventura, y va a ser un momento muy emotivo, estoy seguro.

¿Cómo es el proceso de elegir el repertorio para un concierto tan especial?

Es un proceso que me apasiona. Me siento en mi despacho con la guitarra y voy diseñando todo como si fuera una película: pienso en la introducción, en cómo van a entrar las luces, en qué canción abre, qué canción cierra cada bloque, en cómo se hacen los cambios… casi como si fueran fundidos a negro de cine. Yo soy muy cinéfilo y se nota. Tengo un archivo con todas mis canciones, además se llaman Todas las canciones de Coque y Todas las canciones de Los Ronaldos, y voy revisando, voy apuntando, hago un borrador enorme y luego lo voy reduciendo poco a poco. Y de repente se enciende algo y ves claro qué canciones tienen que ir. No me cuesta, al contrario, lo disfruto muchísimo.

¿Prefiere el silencio del estudio o el directo con el público?

El escenario es mi lugar natural, lo que me da la vida. El contacto con el público, el calor, la energía… eso no tiene comparación. Dicho esto, en los últimos discos, especialmente en Aunque estemos muertos, he aprendido a disfrutar del estudio de una manera distinta. Cada vez disfruto más el estudio. Antes lo vivía con más tensión, pero ahora me he relajado, he aprendido a delegar en los músicos que me acompañan, a confiar en su talento. Eso me ha permitido gozar del proceso de grabación, pero aún así, lo que me mueve de verdad es el directo.

¿Qué le motiva a seguir?

Lo de siempre, lo que siempre me ha motivado para seguir, que es la necesidad de contar cosas, de coger un instrumento, de juntarme con otros músicos, de subirme a un escenario. Todo eso a mí me llena. No sé de dónde viene esa necesidad, pero está ahí desde siempre y no se ha agotado. Mientras siga sintiéndola, seguiré adelante, con cada proyecto que tenga.

Su último disco tiene un título muy potente, Aunque estemos muertos. ¿Qué hay detrás de él?

A partir de cierta edad, la percepción del tiempo cambia. Empiezas a darte cuenta de que las cosas se acaban. Se acaban las etapas de la vida, se acaban las relaciones, se acaban amistades que de repente desaparecen. Y, por supuesto, se acerca también la muerte, que es inevitable. Todo eso fue colándose en mis letras, y llegó un momento en el que entendí que había que darle al disco ese aura. No es que yo haya inventado nada. La muerte ha estado presente siempre en las grandes obras literarias, teatrales, cinematográficas. Simplemente, me tocaba a mí empezar a hablar de ello.

Además de la música, le vimos en cines y ahora se embarca en el teatro, ¿cómo ha sido dar el paso?

Sí, justo cuando empezaba a sentir que corría el riesgo de entrar en la rutina de componer, grabar, girar y volver a empezar, apareció esta oportunidad. Mario Vega me llamó para interpretar a Mackie Messer en La ópera de los tres centavos y era imposible decir que no. Es un regalo caído del cielo. Así que, cuando acabe la gira, cierro el chiringuito y me meto de lleno en el teatro durante un año entero.

¿Le gustaría actuar en los grandes teatros de A Coruña?

Sin duda, me encantaría que esa obra llegase a Galicia, incluso más a A Coruña, porque creo que al público gallego le gustaría mucho. La gira es muy larga aunque por ahora no hay fechas en Galicia.

Su madre, Amparo Valle, fue una actriz muy querida. ¿Le dejó encaminado hacia los escenarios?

Inevitablemente. Mis padres eran cómicos, vivíamos de teatro en teatro, siempre entre bambalinas. No creo que hubiera un plan para que mi hermano Miguel y yo siguiéramos sus pasos, pero nos contagiaron esa vida intensa, ese amor por los escenarios. Y al final, sin esperarlo, nos dedicamos a lo mismo.

Después de toda su trayectoria, ¿qué le queda por hacer?

No lo sé. Y me gusta no saberlo. Lo averiguaré cuando llegue. Esta profesión funciona así. Nunca imaginé que acabaría interpretando a Mackie Messer en el teatro, y aquí estoy. No se puede planear nada, simplemente ocurre.