Estos son los argumentos de los hoteles de A Coruña para considerar ilegal la tasa turística

Las patronales de hoteles y hostelería coruñesas, así como la consignataria Rubine e Hijos, han presentado un recurso judicial contra la tasa turística municipal que, desde este lunes, graba con entre 1 y 2,5 euros a los clientes de los alojamientos coruñeses, y que en enero se extenderá a los cruceristas. Señalan que la ordenanza que la regula tiene «muchos defectos de forma» y afirman que no hay tensión turística que justifique la tasa. No han hecho público el contenido del recurso, pero ya presentaron alegaciones contra la ordenanza que la regula, desestimadas por el Concello, en la que afirmaban que iba contra la ley y la Constitución.

El documento, presentado durante la tramitación de la norma por el presidente de la patronal de hoteles coruñesa, Hospeco, defiende que la ley establece que para aprobar la tasa hay que justificar «las razones de la exigencia del recargo» y evaluar su impacto, garantizando que el sector pueda opinar. Al menos el 80% de los beneficios deben ir a actuaciones como mejora de infraestructuras, impulso del turismo sostenible o la mejora de la convivencia entre residentes y visitantes. Según la alegación, la ordenanza fiscal no justificaba a qué fines concretos se destinará el dinero recaudado, limitándose a «copiar las actuaciones genéricas» que incluye la ley, y tiene un fin solo recaudatorio. Si hay «externalidades negativas» del turismo, afirma la alegación, esto no es solo imputable a los huéspedes de hoteles y pisos turísticos, sino al conjunto de visitantes, y la ordenanza infringe los principios constitucionales de capacidad, no confiscatoriedad, generalidad e igualdad.

Siempre según el texto presentado por el presidente Hospeco, los informes que dan respaldo a la ordenanza no justifican el recargo, y no se cuantifican los gastos que el turismo causa a mayores a la ciudad. Tampoco, razona, se han simulado los escenarios «con y sin aplicación del recargo» para compararlos, ni ponderado las cargas que supone para los establecimientos hoteleros tener que cobrar la tasa, lo que les fuerza a habilitar programas informáticos y personal para dedicarse al cobro. Finalmente, se alega la tramitación de la ordenanza no fue correcta, que no se ha permitido participar al sector y no se dieron 30 días hábiles para consultar el expediente.

El Concello desestimó todas las alegaciones, señalando que el 80% de los ingresos de la ordenanza irán a los apartados que establece la ley, y que se creará una comisión municipal para seguir la implantación de la tasa en la que habrá miembros de los sectores afectados y de los vecinos. En el texto de respuesta a las alegaciones también señala que se tuvieron en cuenta varios informes municipales sobre los costes por habitante de los servicios de limpieza, socorrismo y mantenimiento de parques y jardines; de estos «se concluye como una obviedad» que si hay mayor afluencia turística aumentan los gastos. El Concello también defiende que la ordenanza es legal y que se permitió la participación, incorporando propuestas recibidas.

Al recurso se unió también la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, cuyo presidente, Héctor Cañete, afirmó este martes que no hay «presión turística» que justifique la tasa y se ha presentado de «manera jurídica incorrecta». Es, afirmó, «solamente recaudatoria», y «ronda la turismofobia», algo que el Concello niega. El recurso presentado por el sector coruñés pide la suspensión cautelar de la tasa, al igual que lo hicieron los hosteleros de Santiago en relación a la que entra en vigor este miércoles. En ese caso, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia denegó la petición.

La alegación de un particular a la ordenanza, desestimada, pedía incluir explícitamente el cobro a los clientes de apartamentos turísticos, que no salen en la tabla que indica las cuotas para cada tipo de alojamiento. El Concello afirma que «tienen que pagar» pues en la tabla se incluyen referencias a establecimientos «de categoría equivalente» a los que sí se nombran.