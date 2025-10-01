Estos son los diez domingos y festivos en los que abrirán los comercios de A Coruña y comarca en 2026
El Diario Oficial de Galicia (DOG) viene de publicar la orden por la que se establecen todos los domingos y festivos en los que los establecimientos comerciales podrán abrir durante el próximo 2026 en A Coruña y todo el terriotorio gallego.
Los diez festivos y domingos del 2026
Estos son los diez días seleccionados según la normativa:
- 4 de enero
- 11 de enero
- 2 de abril
- 26 de julio
- 15 de agosto
- 29 de noviembre
- 6 de diciembre
- 13 de diciembre
- 20 de diciembre
- 27 de diciembre
Todos ellos, a los efectos del ejercicio de la actividad comercial, tendrán la condición de hábiles durante el año 2026.
La orden, firmada por el conselleiro de Emprego, José González, se dictó después de consultar a los agentes socioeconómicos determinados por ley, teniendo en cuenta el interés general del comercio y de los consumidores.
Hasta el 15 de noviembre
Aquellos concellos que lo estimen oportuno, podrán solicitar la modificación de dos fechas para su término municipal. La solicitud deberá ser motivada y realizarse hasta el 15 de noviembre.
