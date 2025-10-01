Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

A Coruña seguirá este jueves bajo influencia anticiclónica, una situación con la que se esperan nieblas en la costa atlántica, que darán paso a cielos con nubes altas que no impedirán el paso del sol. Por la tarde se incrementará la nubosidad, según el pronóstico de MeteoGalicia. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, con máximas que descenderán debido a la niebla. En A Coruña, los termómetros oscilarán entre los 13 y los 21 grado. El pronóstico dice que los vientos soplarán flojos del oeste-noroeste.

Viernes 3

Se esperan cielos cubiertos durante las primeras horas del día. Por la tarde, los cielos se irán despejando para quedar con alguna nube alta. Los termómetros se moverán entre los 14 y los 21 grados.

Sábado 4

Se incrementarán las nubes y se esperan chubascos por la mañana. Los termómetros irán de los 16 a los 21 grados.

Tabla con la predicción detallada de la Agencial Estatal de Meteorología en A Coruña. / LOC

Domingo 5

Se espera una jornada de nubes y claros, con temperaturas que irán de 15 a 22 grados.

Lunes 6

Continuará la alternancia de nubes y claros. Los termómetros se moverán entre los 12 y los 23 grados.

Martes 7

Seguirán los intervalos de nubes y claros, con temperaturas que irán de los 15 a los 24 grados.

Miércoles 8

Los cielos estarán parcialmente nubosos, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 19 grados.

Jueves 9

Se esperan nieblas matinales durante las primeras horas, que darán paso a cielos con nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 13 y los 19 grados.

Viernes 10

Las nubes de la mañana darán paso a intervalos de nubes y claros en la segunda mitad del día. Las temperaturas mínimas serán de 14 grados, mientras que las máximas se quedarán en los 18.

Sábado 11

Predominarán los cielos cubiertos, sin cambios en las temperaturas: irán de los 14 a los 19 grados.

Domingo 12

Las nubes de la mañana darán paso a intervalos de nubes y claros. Los termómetros marcarán mínimas de 16 y máximas de 21 grados.

Lunes 13

Se espera una jornada de nubes y claros, con temperaturas que irán de los 16 a los 22 grados.

Martes 14

Los cielos estarán parcialmente nubosos, mientras que los termómetros oscilarán entre los 16 y los 19 grados.